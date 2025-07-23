AT&T
Aktuelle Nachrichten zu AT&T
dpa-AFX News zu AT&T
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|131,97
|129,27
|125,65
|122,34
|122,43
|Nettogewinn (Mrd)
|16,90
|16,15
|23,39
|12,25
|15,62
|Gewinn/Aktie
|2,56
|2,34
|3,04
|1,49
|1,97
|Dividende/Aktie
|1,11
|1,11
|1,11
|1,11
|1,11
|Rendite (%)
|4,77
|4,77
|4,47
|4,87
|6,62
|KGV
|9,05
|9,95
|8,17
|15,28
|8,52
|KUV
|1,16
|1,25
|1,41
|1,34
|0,98
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die AT&T Inc. führt einen Konzern, der sich zu den weltweit führenden Anbietern von Telekommunikations-, Medien- und Technologiedienstleistungen zählt. Das Segment Communications umfasst die Geschäftseinheiten Mobility (drahtlose Dienste und Geräte), Video (einschließlich Over-the-Top-Dienste sowie Multiplattform-Werbedienstleistungen), Broadband (Internet, Breitband-Glasfaser und Telefonie-Sprachkommunikationsdienste für Privatkunden), Business Wireline (IP-basierte Dienste sowie Sprach- und Datendienste für Geschäftskunden). Das Segment WarnerMedia entwickelt, produziert und vertreibt Spielfilme, Fernsehen, Spiele und andere Inhalte über verschiedene physische und digitale Formate. Dazu gehört die Streaming-Plattform HBO Max. Das Segment Lateinamerika bietet Unterhaltungs- und Mobilfunkdienste außerhalb der USA an. Ein wichtiger Markt ist Mexiko. Die Gründung des Unternehmens geht auf das Jahr 1876 zurück, als Alexander Graham Bell das Telefon erfand.
Offizielle Webseite: https://www.att.com