Geht es für die Aktienmärkte bald nachhaltig bergab, oder kann die Rallye nochmal loslegen? Ganz egal. Denn eine künstliche Intelligenz hat Aktien gefunden, mit denen Sie eigentlich nur gewinnen können. Eine sticht dabei besonders hervor

Es bleibt ein Rätsel: Wie geht es 2024 an den Aktienmärkten weiter? Besonders auffällig: Während die Experten-Stimmen vergangenes Jahr und auch 2022 besonders laut waren und sie mit Prognosen nur so um sich warfen, ist es 2024 verdächtig ruhig geworden.

Niemand weiß so recht, was einen dieses Jahr an den Börsen erwartet. Geht es nochmal stark aufwärts mit der Rallye, da die Begeisterung um künstliche Intelligenz (KI) und Co. die Stimmung an den Aktienmärkten weiter beflügeln? Oder holen die geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Krisen wie die Inflation und hohen Zinsen die Börsen schließlich doch noch ein und die Anleger werden auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt?

In die Zukunft sehen kann niemand. Sich mit entsprechenden Aktien aber so oder so für sie zu rüsten, ist sehr wohl möglich. Doch welche Aktien eignen sich hierfür am besten?

KI: Schlauer als der Markt: Mit diesen Aktien fahren Anleger jetzt am besten

Wir haben bei jemandem nachgefragt, der es wissen muss: einer künstlichen Intelligenz. Denn die verfügt in der Regel über eine riesige Datenbasis und kann bei ihrer Entscheidung daher eine Vielzahl an Informationen miteinbeziehen. Hierfür wandten wir uns an die wohl bekannteste KI: ChatGPT. Für dieses Experiment verwendeten wir die Premiumversion GPT4 des Chatbots. Die Antworten stellen wir aufgrund der Kompaktheit teils gekürzt da, hier handelt es sich jedoch vor allem um allgemeine Risikohinweise beim Anlegen.

Aktuell herrschen geopolitische Spannungen und nach wie vor ein unsicheres wirtschaftliches Umfeld. Niemand weiß so recht, ob die Aktienmärkte sich bald einer Korrektur unterziehen oder wie es weitergeht an den Börsen. Mit welchen Aktien bin ich zu solchen Zeiten schlauer als der Markt und kann trotzdem Gewinne einfahren?

ChatGPT: In Zeiten geopolitischer Spannungen und Unsicherheiten auf den globalen Märkten können Investoren spezielle Strategien und Aktientypen in Betracht ziehen, um sich besser zu positionieren. Hier sind einige Ansätze, die man berücksichtigen könnte:

1. Defensive Aktien: Investieren in Unternehmen, die grundlegende Dienstleistungen oder Produkte anbieten, die auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten benötigt werden. Dazu gehören zum Beispiel Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen und Grundnahrungsmittel.

2. Dividendenaktien: Unternehmen, die eine lange Geschichte stabiler und zuverlässiger Dividendenzahlungen haben, können eine gute Wahl sein. Diese Firmen bieten oft einen kontinuierlichen Einkommensstrom und sind üblicherweise in etablierten Branchen mit konstantem Cashflow zu finden.

3. Wertaktien: Wertorientierte Aktien, die unter ihrem eigentlichen Wert gehandelt werden, können langfristig attraktiv sein. Investoren, die Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten finden, die derzeit unterbewertet sind, könnten von Kurskorrekturen profitieren.

4. Gold und Rohstoffe: Investitionen in Gold oder andere Edelmetalle können eine Absicherung gegen Inflation und Währungsschwankungen bieten. Unternehmen, die in der Extraktion und Verarbeitung dieser Materialien tätig sind, könnten ebenfalls interessant sein.

5. Technologie und Innovation: Selbst in unsicheren Zeiten gibt es Sektoren, die durch technologischen Fortschritt und Innovation getrieben werden. Investitionen in Unternehmen, die führend in Bereichen wie erneuerbare Energien, Elektromobilität oder künstliche Intelligenz sind, könnten langfristig Wachstumspotenzial bieten.

6. Geografische Diversifikation: Betrachten Sie Aktien aus verschiedenen geografischen Regionen, insbesondere aus Ländern oder Regionen, die weniger von aktuellen geopolitischen Spannungen betroffen sind.

Und was für Aktien sind das zum Beispiel?

ChatGPT: Um Ihnen konkrete Beispiele zu geben, hier sind einige Unternehmen und Sektoren, die den zuvor genannten Kategorien zugeordnet werden können:

1. Defensive Aktien:

• Procter & Gamble (PG): Ein führendes Unternehmen im Konsumgüterbereich, bekannt für Produkte des täglichen Bedarfs wie Hygieneartikel und Reinigungsmittel.

• Johnson & Johnson (JNJ): Ein großes Unternehmen im Gesundheitswesen, das eine breite Palette von Medizinprodukten, Pharmazeutika und Konsumgütern herstellt.

2. Dividendenaktien:

• Coca-Cola (KO): Bietet eine stabile Dividende und ist weltweit in einem Markt tätig, der relativ unempfindlich gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen ist.

• AT&T (T): Bekannt für seine regelmäßigen und hohen Dividendenausschüttungen.

3. Wertaktien:

• Berkshire Hathaway (BRK.B): Unter der Leitung von Warren Buffett investiert dieses Unternehmen in eine Vielzahl von unterbewerteten Firmen mit soliden Geschäftsmodellen.

• Cisco Systems (CSCO): Bietet Netzwerktechnologie und könnte momentan unterbewertet sein, aber ein solides Fundament für Wachstum haben.

4. Gold und Rohstoffe:

• Newmont Corporation (NEM): Eines der größten Goldbergbauunternehmen der Welt, das von der Goldpreisstabilität profitieren kann.

• BHP Group (BHP): Ein führendes globales Ressourcenunternehmen, das eine breite Palette von Rohstoffen wie Eisen, Kohle und Kupfer abbaut.

5. Technologie und Innovation:

• Tesla (TSLA): Führend in der Elektromobilität und Innovationskraft, kann langfristiges Wachstum trotz Marktschwankungen bieten.

• NVIDIA (NVDA): Ein führender Entwickler von Grafikprozessoren und künstlicher Intelligenz, der von Trends in diesen Technologiebereichen profitiert.

6. Geografische Diversifikation:

• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC): Weltführend in der Halbleiterfertigung, mit Sitz in Taiwan, bietet eine geografische Diversifikation gegenüber vorwiegend US-basierten Aktien.

Anmerkung der Redaktion: Grunsätzlich bietet ChatGPT hier eine spannende und geeignete Aktienauswahl an. Schwierig wird es nur bei Tesla und TSMC. TSMC ist zwar eines der wichtigsten und ersten Glieder in der Halbleiterfertigung und ohne Halbleiter gäbe es die digitale Welt, wie wir sie kennen, nicht. Allerdings bietet die Aktie durch die konstanten Spannungen mit China auch ein erhebliches geografisches Risiko und fällt beim Kriterium „trotz geopolitischer Unsicherheiten“ hier durch. Auch die Tesla-Aktie ist allgemein doch besonders zurzeit besonders volatil und könnte mit einem Beta von 2,44 viel stärker auf Marktunsicherheiten als andere Aktien reagieren.

KI: Das ist die beste Aktie für unsichere Zeiten

Deshalb stellten wir noch eine Zusatzfrage: Und wenn du dich hypothetisch für eine davon entscheiden müsstest, die sich hierfür am besten eignet?

ChatGPT: Wenn ich hypothetisch eine einzelne Aktie auswählen müsste, die sich in Zeiten von Unsicherheit und geopolitischen Spannungen gut eignet, würde ich mich wahrscheinlich für Johnson & Johnson (JNJ) entscheiden. Hier sind einige Gründe, warum:

1. Diversifizierung: Johnson & Johnson ist in drei Hauptsegmenten tätig: Pharmazeutika, medizinische Geräte und Konsumgüter. Diese Diversifikation über verschiedene Gesundheitsbereiche hinweg hilft dem Unternehmen, Risiken zu verteilen und auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten stabil zu bleiben. (Anmerkung der Redaktion: Vergangenes Jahr hat J&J seine Verbrauchergesundheitssparte abgespaltet)

2. Stabile Nachfrage: Als ein führendes Unternehmen im Gesundheitssektor profitiert JNJ von einer konstanten Nachfrage nach seinen Produkten. Gesundheitsdienstleistungen und -produkte sind lebensnotwendig und weniger anfällig für konjunkturelle Schwankungen als viele andere Waren.

3. Starke Finanzen und Dividenden: Johnson & Johnson hat eine starke Bilanz mit einer soliden Cashflow-Generierung und einer langen Geschichte regelmäßiger Dividendenzahlungen. Das Unternehmen ist bekannt dafür, seine Dividenden jedes Jahr zu erhöhen, was es zu einem attraktiven Investitionsziel für Dividendeninvestoren macht.

4. Innovation und Forschung: JNJ investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, was das Unternehmen an der Spitze der medizinischen Innovation hält. Dies trägt dazu bei, dass das Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig bleibt und neue Wachstumsmöglichkeiten erschließt.

Diese Kombination aus Stabilität, diversifiziertem Geschäftsmodell, starker finanzieller Leistung und fortlaufender Innovation macht Johnson & Johnson zu einer attraktiven Wahl für Investoren, die nach einer sicheren Anlage in unsicheren Zeiten suchen.

Stabile Werte in einem Produkt

Sie wollen sich gar nicht erst für einen Kandidaten entscheiden? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Stabile Werte Index von BÖRSE ONLINE. Durch Krieg, die galoppierende Geldentwertung und die damit verbundene Zinswende sind Investitionen am Aktienmarkt deutlich riskanter geworden. Es gibt aber auch Unternehmen, die in solchen Phasen profitieren oder deren Geschäftstätigkeit zumindest nicht beeinträchtigt wird. 18 davon hat BÖRSE ONLINE im Stabile Werte Index zusammengefasst. Rohstoffproduzenten wie Barrick Gold (Edelmetalle), Cameco (Uran), K+S (Düngemittel) und Rio Tinto (Eisenerz, Kupfer) schützen ebenso wie der Nahrungsmittelhersteller Nestlé vor Inflation, da sie Preiserhöhungen durchsetzen können. Die norwegische Ölgesellschaft Equinor investiert verstärkt in regenerative Energien, die durch die knapper werdenden Ressourcen und die explosionsartig gestiegenen Energiekosten an Bedeutung gewinnen. Daher sind auch die Aktien des belgischen Spezialisten für die Wartung von Offshore-Windkraftanlagen Ackermans & van Haaren, des deutschen Baustoffhändlers und Solarparkbetreibers Baywa oder des grünen Energieversorgers Ørsted aus Dänemark enthalten.

Oder lesen Sie auch: Nicht Nvidia, nicht Tesla – Das werden laut UBS die Top 10 Tech-Aktien 2030 sein





Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AT&T, Nvidia.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Tesla.