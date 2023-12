Bis zu 9,42 Prozent Dividendenrendite mit Blue-Chip US-Aktien

US-Aktien aus dem S&P 500 bieten Anlegern aktuell gleichzeitig hohe Dividenden und niedrige KGVs. Welche vielversprechenden Aktien jetzt auf Anleger warten und wer sogar bis zu 9,42 Prozent Dividendenrendite bezahlt. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

15 US-Blue-Chip-Aktien mit hohen Dividenden und niedrigen KGVs

Bloomberg Hohe Dividenden, niedrige KGVs

Für unsere Auswertung haben wir die Daten des S&P 500-Index im Bloomberg nachgeschaut. Dafür haben wir alle Aktien mit hoher Dividende rausgesucht und dann nach dem niedrigsten KGV für 2024 sortiert. So ist die Viatris-Aktie mit einem KGV von 3,6 die günstigste US-Aktie. Zusätzlich bietet der Gesundheits-Konzern eine Dividendenrendite von 5,23 Prozent. Zuletzt schaffte es das Papier sogar mal wieder über die 200-Tage-Linie und könnte nun einen neuen Aufwärtstrend starten. Anleger können mit einer ersten kleinen Position einsteigen, ziehen aber einen engen Stopp.

Eine ebenfalls sehr günstige Bewertung - aber auch einen sehr bescheidenen Chartverlauf - hat die Aktie von Walgreens Boots Alliance. Die US-Apotheken-Kette weist ein niedriges KGV von 6,7 und eine hohe Dividendenrendite von 7,84 Prozent auf. Zuletzt ging es für die Walgreens-Aktie allerdings immer nur weiter nach unten, bevor vor Kurzem ein leichter Turnaround einsetzte. Ob dieser nachhaltig ist, muss sich erst an der 200-Tage-Linie herausstellen. Wer davor investiert, der spekuliert. Kann die Aktie allerdings bald die 200-Tage-Linie nachhaltig überwinden, so können Anleger bei der günstigen Bewertung erste Positionen aufbauen.

Doch welche US-Blue-Chip-Aktien lohnen sich sonst noch?

Bis zu 9,42 Prozent Dividendenrendite

Die höchste Dividendenrendite aus unserer Liste bietet derweil die Altria-Aktie mit 9,42 Prozent. Zudem hat der Tabak-Konzern ein niedriges KGV von 8,3. Allerdings muss man sagen, dass die Altria-Aktie in einem übergeordneten Abwärtstrend ist und sich bislang nicht über der 50-Tage-Linie oder der 200-Tage-Linie halten konnte. Anleger sollten zunächst ein Erfolgreiches Überwinden der 200-Tage-Linie abwarten, bevor sie bei Altria investieren.

Einen wieder positiven Trend, den Anleger sich genauer ansehen sollten, weißt allerdings wieder die Prudential Financial-Aktie auf. Und auch bei der Verizon-Aktie kann sich die Situation deutlich verbessern. Denn nach einem langen Abwärtstrend kommt es jetzt zu einem Goldenen Kreuz (dabei schneidet die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von unten nach oben, was sehr bullisch ist) und sollte die Verizon-Aktie sich über der 200-Tage-Linie halten können, dann können Anleger einen Einstieg wagen.

Und so sehen Anleger, dass sich auch bei unterbewerteten Aktien das Chartbild deutlich verbessert. War dies in den vergangenen Monaten noch ein trübes Bild, weil sich viele Aktien mit hoher Dividende und niedrigem KGV in einem Abwärtstrend befunden hatten, so hebt der positivere Markt jetzt auch solche US-Aktien an.

