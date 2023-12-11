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Banco BPM S.p.A

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H T
WKN A2DJF1
ISIN IT0005218380
Börse -
Stand -
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    Aktuelle Nachrichten zu Banco BPM S.p.A

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    dpa-AFX News zu Banco BPM S.p.A

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Banco BPM S.p.A

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 6,23 5,94 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 1,94 1,88 1,92 1,26 0,70
    Gewinn/Aktie 1,29 1,22 1,27 0,84 0,46
    Dividende/Aktie 1,02 1,04 - - -
    Rendite (%) 6,46 8,11 - - -
    KGV 12,35 10,53 6,15 5,72 7,19
    KUV 3,83 3,32 2,01 1,39 1,18

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Banco BPM S.p.A. ist die drittgrößte Bankengruppe Italiens. Die Gruppe ist neben dem Privat- und Firmenkundengeschäft in den Bereichen Leasingfinanzierung, Asset Management und Privat Banking tätig. Darüber hinaus sind Tochtergesellschaft mit der Verwaltung von Investmentfonds befasst. Entstanden ist die Banco BPM Anfang 2017 durch Fusion der Banco Popolare Societa Cooperativa mit der Banca Popolare di Milano S.C.a.R.L.

    Offizielle Webseite: https://www.bancobpmspa.it

    Aktionärsverteilung