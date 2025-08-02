Bastei Lübbe
Aktuelle Nachrichten zu Bastei Lübbe
dpa-AFX News zu Bastei Lübbe
EQS-News: Bastei Lübbe startet mit erneutem Umsatzwachstum in das Geschäftsjahr 2026/2027 (deutsch)
EQS-News: Bastei Lübbe steigert Umsatz bei reduzierter Profitabilität in schwierigem Marktumfeld (deutsch)
EQS-Adhoc: Bastei Lübbe AG senkt Umsatz- und EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 (deutsch)
EQS-News: Bastei Lübbe entgegen dem Markttrend mit anhaltendem Wachstum in den ersten neun Monaten 2025/2026 (deutsch)
EQS-News: Bastei Lübbe AG stärkt ihre Community-Strategie im Comic- und Manga-Segment mit Übernahme von Papertoons (deutsch)
EQS-News: Bastei Lübbe legt im zweiten Quartal 2025/2026 deutlich zu und bestätigt ambitionierte Jahresprognose (deutsch)
EQS-News: Bastei Lübbe AG: Hauptversammlung bestätigt erfolgreiche Geschäftsentwicklung - Dividende erneut erhöht (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2028e
|2027e
|2026
|2025
|2024
|Umsatz (Mio)
|124,56
|120,60
|119,97
|114,71
|112,39
|Nettogewinn (Mio)
|8,60
|7,75
|6,43
|11,40
|8,80
|Gewinn/Aktie
|0,64
|0,58
|0,48
|0,86
|0,66
|Dividende/Aktie
|0,33
|0,30
|0,36
|0,36
|-
|Rendite (%)
|5,38
|4,79
|5,79
|3,33
|-
|KGV
|9,54
|10,51
|12,96
|12,56
|9,77
|KUV
|0,66
|0,68
|0,68
|1,24
|0,76
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Bastei Lübbe AG ist ein Publikumsverlag, dessen Spektrum von Belletristik über Kinder- und Jugendbücher bis hin zu populärwissenschaftlichen Sachbüchern reicht und die Genres Spannung, Fantasy, Frauen und Historisches abdeckt. Verlegt werden dabei bekannte Autoren wie u.a. Ken Follett, Dan Brown und Andreas Eschbach. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens umfasst das Verlegen von Büchern (Taschenbücher und Hardcover), Hörbüchern, eBooks sowie das Erstellen von digitalen Produkten. Zudem veröffentlicht Bastei Lübbe periodisch erscheinende Medien wie Fortsetzungsromane und Rätselhefte. Das Unternehmen lizensiert des Weiteren Rechte und entwickelt, produziert und vertreibt Geschenk-, Deko- und Merchandising-Artikel. Die Geschäftstätigkeit unterteilt sich in die drei Segmente "Buch", "Romanhefte und Rätselmagazine" sowie "Games".
Offizielle Webseite: https://www.bastei-luebbe.de