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Bastei Lübbe

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WKN A1X3YY
ISIN DE000A1X3YY0
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mio) 124,56 120,60 119,97 114,71 112,39
    Nettogewinn (Mio) 8,60 7,75 6,43 11,40 8,80
    Gewinn/Aktie 0,64 0,58 0,48 0,86 0,66
    Dividende/Aktie 0,33 0,30 0,36 0,36 -
    Rendite (%) 5,38 4,79 5,79 3,33 -
    KGV 9,54 10,51 12,96 12,56 9,77
    KUV 0,66 0,68 0,68 1,24 0,76

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Bastei Lübbe AG ist ein Publikumsverlag, dessen Spektrum von Belletristik über Kinder- und Jugendbücher bis hin zu populärwissenschaftlichen Sachbüchern reicht und die Genres Spannung, Fantasy, Frauen und Historisches abdeckt. Verlegt werden dabei bekannte Autoren wie u.a. Ken Follett, Dan Brown und Andreas Eschbach. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens umfasst das Verlegen von Büchern (Taschenbücher und Hardcover), Hörbüchern, eBooks sowie das Erstellen von digitalen Produkten. Zudem veröffentlicht Bastei Lübbe periodisch erscheinende Medien wie Fortsetzungsromane und Rätselhefte. Das Unternehmen lizensiert des Weiteren Rechte und entwickelt, produziert und vertreibt Geschenk-, Deko- und Merchandising-Artikel. Die Geschäftstätigkeit unterteilt sich in die drei Segmente "Buch", "Romanhefte und Rätselmagazine" sowie "Games".

    Offizielle Webseite: https://www.bastei-luebbe.de

    Aktionärsverteilung