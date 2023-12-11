BAWAG
%
H T
WKN A2DYJN
ISIN AT0000BAWAG2
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu BAWAG
dpa-AFX News zu BAWAG
- -%
GNW-News: BAWAG Group erzielte in Q3 2025 Nettogewinn von 219 Mio. ? und RoTCE von 27,8%; 2025-Ziele werden voraussichtlich übertroffen
- -%
GNW-News: BAWAG Group erzielte in Q2 2025 Nettogewinn von 210 Mio. ? und RoTCE von 27,6%, Jahresausblick bestätigt
- -%
GNW-News: BAWAG Group erzielte in 2024 Nettogewinn von 760 Mio. ? und RoTCE von 26%; Dividende je Aktie von 5,50 ?
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|2,53
|2,38
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|1,12
|0,96
|0,86
|0,76
|0,68
|Gewinn/Aktie
|15,36
|12,60
|10,45
|9,40
|8,05
|Dividende/Aktie
|8,52
|5,90
|6,25
|5,50
|5,00
|Rendite (%)
|4,86
|3,72
|4,85
|6,78
|10,42
|KGV
|11,87
|14,13
|12,34
|8,63
|5,96
|KUV
|5,27
|5,69
|4,51
|3,94
|2,53
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die BAWAG Group AG repräsentiert eine Bankengruppe, deren Aktivitäten auf Privat- und Firmenkunden sowie KMU und den öffentlichen Sektor fokussiert sind. Insgesamt bedient die BAWAG rund 2,3 Millionen Kunden. Das Angebotsspektrum reicht von Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Investmentprodukten über die Bereiche Bausparen und Factoring bis hin zu Versicherungen, die über verschiedene Vertriebswege angeboten werden. Regional konzentriert sich die BAWAG auf Deutschland, Österreich, Schweiz und die Niederlande sowie weitere Märkte in Westeuropa und die USA.
Offizielle Webseite: https://www.bawaggroup.com