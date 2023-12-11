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BAWAG

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WKN A2DYJN
ISIN AT0000BAWAG2
Börse -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 2,53 2,38 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 1,12 0,96 0,86 0,76 0,68
    Gewinn/Aktie 15,36 12,60 10,45 9,40 8,05
    Dividende/Aktie 8,52 5,90 6,25 5,50 5,00
    Rendite (%) 4,86 3,72 4,85 6,78 10,42
    KGV 11,87 14,13 12,34 8,63 5,96
    KUV 5,27 5,69 4,51 3,94 2,53

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die BAWAG Group AG repräsentiert eine Bankengruppe, deren Aktivitäten auf Privat- und Firmenkunden sowie KMU und den öffentlichen Sektor fokussiert sind. Insgesamt bedient die BAWAG rund 2,3 Millionen Kunden. Das Angebotsspektrum reicht von Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Investmentprodukten über die Bereiche Bausparen und Factoring bis hin zu Versicherungen, die über verschiedene Vertriebswege angeboten werden. Regional konzentriert sich die BAWAG auf Deutschland, Österreich, Schweiz und die Niederlande sowie weitere Märkte in Westeuropa und die USA.

    Offizielle Webseite: https://www.bawaggroup.com

    Aktionärsverteilung