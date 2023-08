Diese 14 Aktien aus Europa sind echte Dividenden-Asse: Sie alle bieten eine Dividendenrendite von mindestens zehn Prozent – das sind die Kandidaten

Zu unsicheren Börsenzeiten greifen Anleger gerne zu Dividendentiteln. Der Grund: Unternehmen, die einen Teil ihrer Gewinne dafür verwenden können, ihn an die Anleger auszuschütten, verfügen meist über ein stabiles Geschäftsmodell und solide Einnahmen.

Vor allem aber ist es für den Anleger ein zusätzliches i-Tüpfelchen, das er neben den Kursgewinnen mitnehmen kann und so nebenher ein passives Einkommen generiert. BÖRSE ONLINE hat alle 600 Aktien des Stoxx 600 auf den Prüfstand gestellt. Der Index enthält die 600 größten börsennotierten Unternehmen aus Europa. Wir zeigen Ihnen die 14 Aktien, die Anlegern dabei die höchste Dividendenrendite versprechen.

Europas Dividenden-Asse

14 Aktien aus Europa mit bis zu 15 Prozent Dividendenrendite!

Die höchste Dividendenrendite ist derzeit bei einem von der UK führenden Versicherer zu holen, Direct Line Communications. Das Unternehmen bietet mit 14,52 Prozent eine Dividendenrendite von fast 15 Prozent. Zwar können sich Anleger hier über eine hohe Dividendenrendite freuen, der Kurs der Aktie liegt auf Sicht von fünf Jahren allerdings über 50 Prozent im Minus. Der finnische Energieversorger Fortum OYJ bietet die zweihöchste Dividendenrendite mit 11,55 Prozent. Auch hier ist der Aktienkurs jedoch nicht gerade überzeugend. Beim Platz Nummer drei, Intesa Sanpaolo handelt es sich um eines der größten italienischen Kreditinstitute mit einer Dividendenrendite von 11,41 Prozent. Sie liegt seit Jahresanfang rund 17 Prozent im Plus und auch auf Sicht von fünf Jahren konnte die Aktie solide performen. Doch die Liste hält noch eine Reihe weiterer starker Dividendenzahler bereit, deren Dividendenrendite bei allen über zehn Prozent liegt.

