BayWa Namensaktie
Aktuelle Nachrichten zu BayWa Namensaktie
dpa-AFX News zu BayWa Namensaktie
EQS-Adhoc: BayWa AG: Grundsätzliche Verständigung auf Konzept für Anpassung der Sanierungsvereinbarung mit wesentlichen Gläubigern und Großaktionären (deutsch)
EQS-Adhoc: BayWa AG: Anpassung des Sanierungskonzepts erforderlich aufgrund neuer Planung der BayWa r.e., Verhandlungen mit Finanzierungspartnern laufen (deutsch)
EQS-Adhoc: BayWa AG: Vorstand der BayWa AG führt vorsorglich Gespräche mit Finanzierungspartnern und Hauptaktionären über potenzielle Anpassungen des Sanierungskonzepts (deutsch)
EQS-Adhoc: BayWa AG: Verträge für Verkauf von Cefetra mit neuer Investorengruppe unterzeichnet (deutsch)
EQS-Adhoc: BayWa AG gibt vorläufige Bezugsquote der Bezugsrechtskapitalerhöhung bekannt und startet die Platzierung der nicht bezogenen Aktien am Markt (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2026e
|2025e
|2024
|2023
|2022
|Umsatz (Mrd)
|10,06
|11,83
|21,63
|24,40
|27,06
|Nettogewinn (Mrd)
|-0,38
|-0,94
|-1,60
|-0,09
|0,24
|Gewinn/Aktie
|-3,79
|-26,61
|-32,15
|-2,84
|4,36
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|1,10
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|4,24
|KGV
|-
|-
|-
|-
|5,95
|KUV
|0,10
|0,06
|0,00
|0,00
|0,03
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die BayWa AG ist eine international ausgerichtete Handels- und Dienstleistungsgesellschaft. Das Segment Regenerative Energien umfasst die Sparten Projects (u.a. Planung, Projektierung, Bau, Verkauf von Wind- und Solarenergieanlagen), Operations (inkl. Energiehandel und Vermarktung von Strom aus eigenen Anlagen) und Solutions (u.a. Vertrieb von Photovoltaiksysteme und -komponenten). Zum Segment Energie gehören die Sparten Schmierstoffe, Haustechnik und Heizöl. Agrarbezogen sind die Segmente Cefetra Group (Handel mit Getreide und Ölsaaten), Agrar (Handelsgeschäft mit Landwirten), Technik (Vertrieb von Maschinen, Geräten und Anlagen) und Global Produce (Anbau von und Handel mit Obst- und Gemüse). Hinzu kommt das Segment Bau (Baustoffe). Das Segment Innovation & Digitalisierung wurde 2024 aufgelöst. Am 31. Januar 2025 hat die BayWa AG entschieden, beim ein Restrukturierungsvorhaben nach StaRUG anzuzeigen. Dabei geht es laut dem Unternehmen ausschließlich um die Finanzgläubiger, nicht um die Aktionäre, die vollumfänglich an einer geplanten Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht teilnehmen können. Am 15. Mai 2025 wurde dem vorgelegten Restrukturierungsplan zugestimmt.
Offizielle Webseite: https://www.baywa.com