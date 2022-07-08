BayWa Namensaktie

Unternehmensprofil

Die BayWa AG ist eine international ausgerichtete Handels- und Dienstleistungsgesellschaft. Das Segment Regenerative Energien umfasst die Sparten Projects (u.a. Planung, Projektierung, Bau, Verkauf von Wind- und Solarenergieanlagen), Operations (inkl. Energiehandel und Vermarktung von Strom aus eigenen Anlagen) und Solutions (u.a. Vertrieb von Photovoltaiksysteme und -komponenten). Zum Segment Energie gehören die Sparten Schmierstoffe, Haustechnik und Heizöl. Agrarbezogen sind die Segmente Cefetra Group (Handel mit Getreide und Ölsaaten), Agrar (Handelsgeschäft mit Landwirten), Technik (Vertrieb von Maschinen, Geräten und Anlagen) und Global Produce (Anbau von und Handel mit Obst- und Gemüse). Hinzu kommt das Segment Bau (Baustoffe). Das Segment Innovation & Digitalisierung wurde 2024 aufgelöst. Am 31. Januar 2025 hat die BayWa AG entschieden, beim ein Restrukturierungsvorhaben nach StaRUG anzuzeigen. Dabei geht es laut dem Unternehmen ausschließlich um die Finanzgläubiger, nicht um die Aktionäre, die vollumfänglich an einer geplanten Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht teilnehmen können. Am 15. Mai 2025 wurde dem vorgelegten Restrukturierungsplan zugestimmt.

Offizielle Webseite: https://www.baywa.com