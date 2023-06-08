Unternehmensprofil

Die Berentzen-Gruppe AG ist mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 250 Jahren einer der ältesten und heute einer der führenden deutschen Hersteller von Spirituosen. Neben den Dachmarken Berentzen und Puschkin umfasst das Produktportfolio auch norddeutsche Spirituosenspezialitäten wie Strothmann, Bommerlunder und Hansen Rum. Neben den Spirituosen gehören zudem alkoholfreie Getränke (Limonade, Sport- und Wellness-Drinks) zum Angebotsspektrum. Über die aktive Bearbeitung des Kernmarktes Deutschland hinaus ist Berentzen mit international tragfähigen Marken in mehr als 50 Ländern weltweit aktiv. Als wichtiges Ziel formuliert das Unternehmen, den Anteil des internationalen Geschäfts ausbauen zu wollen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf Potenzialmärkte wie China, die Türkei und die USA gelegt. Das operative Geschäft gliedert sich in die vier Segmente "Spirituosen", "Alkoholfreie Getränke", "Frischsaftsysteme" und "Übrige Segmente".

Offizielle Webseite: https://www.berentzen-gruppe.de