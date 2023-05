Small Caps sind meist riskante aber sehr spannende Titel mit viel Potenzial. Diese drei weisen aber nicht unbedingt klassische Risiken, aber durchaus eine Mengen Chancen auf. Lohnt sich hier ein Investment?

Wer in Small Caps investiert, der hat oft gegenüber klassischen Investoren einige Vorteile. So kann man echte Perlen finden, mit Geschäftsmodellen, die unter den großen Firmen kaum üblich sind. So holt man sich nicht nur mehr Diversifikation, sondern auch eine Menge Chancen ins Portfolio.

3 spannende deutsche Small Caps

Besonders in Deutschland gibt es dabei einige spannende Nebenwerte-Aktien, unter anderem auch diese drei, die sich Anleger einmal genauer anschauen können. Aufgrund der niedrigen Marktkapitalisierung ist hier aber ausschließlich mit Limit zu ordern:

Frosta (Marktkapitalisierung: 430 Millionen Euro)

Beim ersten Wert handelt es sich dabei mit Frosta um einen der größten europäischen Produzenten von Tiefkühlprodukten. Diese werden nach dem Reinheitsgebot des Unternehmens zubereitet und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

Die bisherige Erfolgsgeschichte des Unternehmens seit 1957 macht Hoffnung auf mehr. Denn durch die Qualität der Produkte scheint eine weitere Expansion und weiteres Wachstum als nächster logischer Schritt. Bei BÖRSE ONLINE war die Frosta-Aktie durch den Stoppkurs gefallen. Aktuell können Anleger die Frosta-Aktie wieder beobachten und gegebenenfalls in kleinen Tranchen kaufen.

Berentzen (Marktkapitalisierung: 60 Millionen Euro)

Ähnliches gilt für den seit dem 18. Jahrhundert aktiven Spirituosenhersteller Berentzen. Hierbei handelt es sich jetzt schon um ein weltweit aufgestelltes diversifiziertes Getränkeunternehmen.

Auch hier ist aufgrund der Qualität der Produkte weiteres Wachstum nicht ausgeschlossen. Zudem gibt es den Titel aktuell zu einer Bewertung von KGV 11 und einer Dividendenrendite von 4,7 Prozent.

BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der Berentzen-Aktie mit einem Kursziel von 9,90 Euro und einem Stopp bei 4,80 Euro.

123fahrschule (Marktkapitalisierung: 24 Millionen Euro)

Noch kleiner, aber vielleicht auch spannender ist dagegen 123fahrschule. Das börsennotierte Start-up digitalisiert nämlich die Fahrschulausbildung und kauft auch selbst kleine Anbieter auf, die keinen Nachfolger finden.

Aufgrund des breiten deutschen Marktes kann hier bei einem vernünftigen und disziplinierten Kapitalumgang viel von dem Unternehmen erwartet werden.

Allerdings handelt es sich hier um einen sehr spekulativen Wert. BÖRSE ONLINE empfiehlt die Aktie nicht explizit zum Kauf. Anleger, die die 123fahrschule-Aktie spannende finden, können sie auf die Watchlist legen.

