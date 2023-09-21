Unternehmensprofil

Die Burberry Group ist ein traditionsreicher Modekonzern, dessen Produkte im oberen Preissegment angesiedelt sind. Das operative Geschäft ist in die Bereiche Einzelhandel, Großhandel und Lizenzen eingeteilt. Die Produktpalette bietet für Damen und Herren drei verschiedene Linien, und zwar Burberry Prorsum (oberstes Preissegment), Burberry London (Hauptlinie, traditionelle Businesskleidung im oberen Preissegment), Burberry Brit (gehobene Freizeitkleidung, vorher bereits der Name einer Parfümreihe). Zur Sparte Non-Apparel gehören Herren-Accessoirs, Soft Accessories und weltweite Lizenzen (Inter Parfums, Fossil, Luxottica).

Offizielle Webseite: https://www.burberryplc.com