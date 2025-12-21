Carbios
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WKN A1XA4J
ISIN FR0011648716
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Carbios
dpa-AFX News zu Carbios
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GNW-News: CARBIOS und Wankai New Materials unterzeichnen eine verbindliche Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft für den industriellen Einsatz der CARBIOS PET-Biorecycling-Technologie in Asien
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GNW-News: CARBIOS unterzeichnet zwei weitere mehrjährige kommerzielle Vereinbarungen über die Lieferung von recyceltem PET mit führenden Unternehmen in der Getränkeindustrie
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GNW-News: CARBIOS und die Zhink Group Tochter Wankai New Materials verpflichten sich mit dem Bau einer chinesischen PET-Biorecyclinganlage zum industriellen Einsatz der PET-Biorecycling-Technologie von CARBIOS in Asien
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GNW-News: CARBIOS berichtet Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 und bestätigt seinen Plan, eine PET-Biorecyclinganlage zu bauen, mit überarbeitetem Zeitplan
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GNW-News: CARBIOS unterzeichnet erste Verträge über den Verkauf von biologisch recyceltem PET mit zwei weltweit führenden Kosmetikunternehmen
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GNW-Adhoc: CARBIOS und das Textilkonsortium der Markenhersteller On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon stellen das weltweit erste zu 100 % biologisch von Faser-zu-Faser-recycelte Kleidungsstück vor
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GNW-Adhoc: CARBIOS berichtet Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2024 und Fortschritte in Richtung Industrialisierung und Kommerzialisierung
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GNW-Adhoc: SLEEVER® und CARBIOS bringen den weltweit ersten manipulationssicheren und im Heimkompost biologisch abbaubaren Erstöffnungsschutz auf den Markt: SEELCAP® ONEGO
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GNW-Adhoc: CARBIOS und Selenis schließen strategische Partnerschaft zur Herstellung von Glycol-modefiziertem PET (PETG) auf Basis von CARBIOS Biorecycling-Technologie für die Kosmetik- und Gesundheitsindustrie
Kennzahlen (in EUR)
|2024e
|2023e
|Umsatz (Mio)
|17,63
|1,73
|Nettogewinn (Mio)
|-24,37
|-30,70
|Gewinn/Aktie
|-1,42
|-1,80
|Dividende/Aktie
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|Rendite (%)
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|KGV
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|KUV
|6,61
|60,62