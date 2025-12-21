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Carbios

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WKN A1XA4J
ISIN FR0011648716
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    Kennzahlen (in EUR)

    2024e 2023e
    Umsatz (Mio) 17,63 1,73
    Nettogewinn (Mio) -24,37 -30,70
    Gewinn/Aktie -1,42 -1,80
    Dividende/Aktie - -
    Rendite (%) - -
    KGV - -
    KUV 6,61 60,62

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende