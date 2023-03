Frank Thelen hat einen neuen Fonds aufgelegt und Tech-Aktien für seine Strategie, auf kleine und mittlere Unternehmen zu setzen, gekauft. Bieten sich hier einige spannende Titel, welche auch für Anleger interessant sein könnten?

Frank Thelen ist sowohl im positiven als auch negativen Sinne eine der bekanntesten Medienpersönlichkeiten aus dem Bereich Venture-Capital und Geldanlage in Deutschland. Mit seinem ersten Fonds, dem 10XDNA hat der ehemalige Host aus “Die Höhle der Löwen” aber bisher Schiffbruch erlitten, auch wenn dies auch teilweise dem Timing der Auflage zugeschrieben werden kann. Nun soll aber ein neues Produkt die Bilanz aufbessern.

Spannende Aktien von Frank Thelen?

In dem neuen 10x DNA Small & Mid Cap Technologies ist ein kürzlich zusammengestelltes, konzentriertes Portfolio von Einzelaktien enthalten, von denen einige für spekulativere Investoren sogar einen Blick wert sein könnten. Diese Papiere sind dabei besonders interessant:

Vulcan Energy Recourcess - 2 Prozent Anteil in Thelens Fonds

Der erste Titel ist Vulcan Energy Recourcess und vor allem unter deutschen Small Cap Investoren bekannt. Das Unternehmen plant Lithium aus dem Oberrheingraben zu fördern, da der weltweite Bedarf gerade vor dem Hintergrund der Schließungen von Lithiumminen in China stark unter Anspannung steht.

Carbios - 3 Prozent Anteil in Thelens Fonds

Ein Prozent mehr des gesamten Fondsvermögens hat Frank Thelen allerdings in die französische Carbios investiert. Das Unternehmen beschäftigt sich primär mit der Zersetzung von Plastik vor dem Hintergrund der riesigen Abfälle, die jährlich produziert werden und anschließend im Meer landen.

Meyer Burger Technology - 4 Prozent Anteil in Thelens Fonds

Last but not least gibt es in Thelens neuem Fonds auch eine große Position in Meyer Burger. Das Schweizer Unternehmen fertigt innovative Solarzellen, welche als die Zukunft der erneuerbaren Energie gelten. Allerdings ist besonders diese Aktie in der Vergangenheit schon sehr gut gelaufen.

