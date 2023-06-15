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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Delticom

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WKN 514680
ISIN DE0005146807
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 504,80 491,20 504,00 507,05 502,83
    Nettogewinn (Mio) 4,65 4,20 4,08 4,04 8,03
    Gewinn/Aktie 0,32 0,28 0,28 0,27 0,54
    Dividende/Aktie 0,13 0,12 0,12 0,12 -
    Rendite (%) 6,02 5,56 6,00 5,83 -
    KGV 6,75 7,71 7,14 7,63 3,70
    KUV 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Delticom AG bezeichnet sich als das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern. Der Vertrieb erfolgt im Wesentlichen über die Marke ReifenDirekt. Das Produktportfolio umfasst ein umfangreiches Sortiment aus mehr als 100 Marken und weit mehr als 10.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das Angebot. In über 70 betreibt die Gesellschaft mehr als 400 Onlineshops sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut etwa 15 Millionen Kunden, welche die bestellten Reifen und/oder Räder bei einem der weltweit rund 39.000 Servicepartner von Delticom montiert bekommen können.

    Offizielle Webseite: https://www.delti.com

    Aktionärsverteilung