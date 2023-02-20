Dick's Sporting Goods
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H T
WKN 662541
ISIN US2533931026
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Dick's Sporting Goods
Kennzahlen (in USD)
|2028e
|2027e
|2026
|2025
|2024
|Umsatz (Mrd)
|23,16
|22,36
|17,22
|13,44
|12,98
|Nettogewinn (Mrd)
|1,46
|1,28
|0,85
|1,17
|1,05
|Gewinn/Aktie
|15,78
|14,19
|10,22
|14,47
|12,72
|Dividende/Aktie
|5,23
|4,99
|-
|4,40
|4,00
|Rendite (%)
|2,67
|2,55
|-
|1,83
|2,56
|KGV
|11,99
|13,71
|19,77
|16,59
|12,26
|KUV
|0,76
|0,78
|0,68
|1,03
|0,68