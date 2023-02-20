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Dick's Sporting Goods

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WKN 662541
ISIN US2533931026
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 23,16 22,36 17,22 13,44 12,98
    Nettogewinn (Mrd) 1,46 1,28 0,85 1,17 1,05
    Gewinn/Aktie 15,78 14,19 10,22 14,47 12,72
    Dividende/Aktie 5,23 4,99 - 4,40 4,00
    Rendite (%) 2,67 2,55 - 1,83 2,56
    KGV 11,99 13,71 19,77 16,59 12,26
    KUV 0,76 0,78 0,68 1,03 0,68

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende