Wir haben 10 Qualitätsaktien gefunden, die im Schnitt 18 Prozent Rendite pro Jahr bringen und aufgrund von Analysen als "perfekte" Aktien gelten. Um welche 10 Werte es sich handelt.

Der Analysedienst tipranks.com aus den USA führt eine Liste aus bestimmten Aktien. Aktuell befinden sich 311 Unternehmen auf dieser Liste. Alle diese Aktien verfügen über einen Smart Score mit dem Höchstwert von 10. Dieser Smart Score ist eine Kennzahl, die tipranks ersonnen hat, um die besten Qualitätsaktien zu finden. Dabei schreibt der Anbieter selbst: "Der Top Smart Score zeigt die besten Aktien nach dem TipRanks Smart Score. Dieser einzigartige Score misst Aktien anhand ihres Potenzials, den Markt zu übertreffen, basierend auf 8 Schlüsselfaktoren. Dazu gehören, wie die Analysten mit der besten Performance Aktien bewerten, ob Hedgefonds kaufen oder verkaufen, sowie fundamentale und technische Faktoren."

Tatsächlich gibt der Anbieter an, dass ein Korb seiner besten Aktien den S&P 500 seit Anfang 2016 locker outperformen konnte. So kommen die Qualitätsaktien auf eine Gesamtrendite seit dem 1.1.2016 und dem 13.01.2023 von 216 Prozent. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum kam der S&P 500 auf einen Zugewinn von 99 Prozent. Die Qualitätsaktien vermochten den Index somit deutlich zu schlagen und Anlegern jedes Jahr 18,0 Prozent Gewinn im Durchschnitt zu bringen. Selbst mit dem aktuellen Absturz miteinberechnet. Doch welche Aktien befinden sich in diesem Korb?

Diese 10 Aktien schlagen den Markt deutlich und gelten als "perfekt"

Dabei haben wir nur Aktien ausgesucht, die soeben neu einen Smart Score von 10 Punkten erreichen und damit als perfekt gelten. Denn so haben Anleger die Möglichkeit, noch Upside mitzunehmen. Alle Unternehmen sind längsten 6 Tage lang dabei.

Dabei befinden sich Schwergewichte wie Microsoft, Amazon oder Unilever in dieser erlauchten Gruppe. Aber auch deutsche Werte wie BMW oder Nagarro.

Doch auch Aktien wie der US-Einzelhandelskonzern Lowe´s, der Medizintechnik-Anbieter Stryker, das Software-Unternehmen Calix, der Sportartikel Einzelhändler Dick´s Sporting Group oder die First Republic Bank weisen einen Smart Score von 10 auf und gelten damit als "perfekte" Aktien, die den Markt outperformen können.

