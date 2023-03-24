Ecotel Communication
Aktuelle Nachrichten zu Ecotel Communication
dpa-AFX News zu Ecotel Communication
EQS-News: Peter Zils bleibt CEO der ecotel communication ag: Aufsichtsrat bestellt Unternehmensgründer für weitere drei Jahre (deutsch)
EQS-News: ecotel communication ag wechselt zum 23. Juni 2026 in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse (deutsch)
EQS-Adhoc: ecotel communication ag beschließt Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse (deutsch)
EQS-News: Erfolgreicher Jahresauftakt 2026 - Deutliche Steigerung des Free Cash-flows im Vorjahresvergleich (deutsch)
EQS-News: ecotel veröffentlicht Geschäftsbericht 2025: Strategischer Kurs bestätigt - Umsatz wächst um 8 %, Free Cashflow deutlich gesteigert (deutsch)
EQS-Adhoc: ecotel communication ag: vorläufige Geschäftszahlen 2025; Operatives EBITDA unterhalb der Prognose (deutsch)
EQS-News: ecotel communication AG verkündet Veränderungen im Vorstand: Markus Hendrich gibt CEO-Posten ab, Gründer Peter Zils übernimmt interimistisch (deutsch)
EQS-Adhoc: ecotel communication ag: Wechsel des Vorstandsvorsitzenden (CEO) der ecotel communication ag; Markus Hendrich scheidet zum 2. Februar 2026 aus; Peter Zils übernimmt interimistisch die Position (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|132,60
|127,80
|126,34
|119,72
|113,28
|Nettogewinn (Mio)
|2,40
|2,00
|0,00
|2,01
|7,43
|Gewinn/Aktie
|0,63
|0,53
|-
|0,57
|2,12
|Dividende/Aktie
|0,30
|0,30
|-
|0,29
|17,25
|Rendite (%)
|4,51
|4,51
|-
|2,17
|100,29
|KGV
|10,56
|12,55
|-
|23,42
|8,11
|KUV
|0,19
|0,20
|0,31
|0,39
|0,55
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die ecotel communication ag ist ein bundesweit agierendes Telekommunikationsunternehmen. Zum Kerngeschäft der Gesellschaft gehört ein Produktportfolio aus Sprach-, Daten- und Mobilfunklösungen für deutschlandweit über 50.000 Kunden. Im Segment "ecotel Geschäftskunden" wird ein integriertes Produktportfolio von Sprach- und Datendiensten angeboten. Im Segment "Wholesale" bietet das Unternehmen nationalen und internationalen Carriern den netzübergreifenden Handel mit Telefonminuten. Das Segment "easybell" stellt Privatkunden Bandbreiten-Internetanschlüsse und VoIP-Telefonie zur Verfügung und im Segment "nacamar" werden Streamingdienste über eigene Conten-Delivery Netzwerke für Medienunternehmen offeriert.
Offizielle Webseite: https://www.ecotel.de