Unternehmensprofil

Die ecotel communication ag ist ein bundesweit agierendes Telekommunikationsunternehmen. Zum Kerngeschäft der Gesellschaft gehört ein Produktportfolio aus Sprach-, Daten- und Mobilfunklösungen für deutschlandweit über 50.000 Kunden. Im Segment "ecotel Geschäftskunden" wird ein integriertes Produktportfolio von Sprach- und Datendiensten angeboten. Im Segment "Wholesale" bietet das Unternehmen nationalen und internationalen Carriern den netzübergreifenden Handel mit Telefonminuten. Das Segment "easybell" stellt Privatkunden Bandbreiten-Internetanschlüsse und VoIP-Telefonie zur Verfügung und im Segment "nacamar" werden Streamingdienste über eigene Conten-Delivery Netzwerke für Medienunternehmen offeriert.

Offizielle Webseite: https://www.ecotel.de