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Ecotel Communication

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WKN 585434
ISIN DE0005854343
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 132,60 127,80 126,34 119,72 113,28
    Nettogewinn (Mio) 2,40 2,00 0,00 2,01 7,43
    Gewinn/Aktie 0,63 0,53 - 0,57 2,12
    Dividende/Aktie 0,30 0,30 - 0,29 17,25
    Rendite (%) 4,51 4,51 - 2,17 100,29
    KGV 10,56 12,55 - 23,42 8,11
    KUV 0,19 0,20 0,31 0,39 0,55

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die ecotel communication ag ist ein bundesweit agierendes Telekommunikationsunternehmen. Zum Kerngeschäft der Gesellschaft gehört ein Produktportfolio aus Sprach-, Daten- und Mobilfunklösungen für deutschlandweit über 50.000 Kunden. Im Segment "ecotel Geschäftskunden" wird ein integriertes Produktportfolio von Sprach- und Datendiensten angeboten. Im Segment "Wholesale" bietet das Unternehmen nationalen und internationalen Carriern den netzübergreifenden Handel mit Telefonminuten. Das Segment "easybell" stellt Privatkunden Bandbreiten-Internetanschlüsse und VoIP-Telefonie zur Verfügung und im Segment "nacamar" werden Streamingdienste über eigene Conten-Delivery Netzwerke für Medienunternehmen offeriert.

    Offizielle Webseite: https://www.ecotel.de

    Aktionärsverteilung