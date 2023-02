Dank einer Sonderdividende könnte diese deutsche Aktie 18,82 Euro Dividende je Anteilsschein bezahlen - bei einem Aktienkurs von 40 Euro. Um welches Unternehmen es geht und ob sich ein Kauf lohnt.

"Vorstand und Aufsichtsrat der ecotel communication ag planen auf Basis der seit heute vorläufigen Zahlen für den Konzern- und Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022, der am 21. April 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 18,82 EUR je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen und damit die Ausschüttung des voraussichtlich gesamten Bilanzgewinns", schreibt das Unternehmen ecotel communication am Abend des 16. Februar. Kurz darauf springt die Aktie von 35 Euro auf rund 40 Euro, bevor sie wieder etwas abgibt.

Hohe Sonderdividende bei Ecotel

Das deutsche Unternehmen Ecotel kommt auf einen Börsenwert von 140 Millionen Euro. Der Konzern aus Düsseldorf ist im Telekommunikationsmarkt aktiv und will dank Sondererträgen diese hohe Dividende auschbezahlen. Denn ecotel veräußerte die Beteiligung an der easybell-Gruppe und konnte "Nutzungsrechte an Internetressourcen" übertragen. Dadurch wolle man eine Basisdividende in Höhe von 0,82 Euro je Aktie bezahlen, sowie eine Sonderdividende in Höhe von 18,00 Euro. So kommen Anleger auf 18,82 Euro Dividende, was beim aktuellen Kurs von 39,90 Euro eine Dividendenrendite von 47,2 Prozent bedeutet.

Ecotel weist aber darauf hin, dass der Dividendenvorschlag erst noch durch den finalen Konzernabschluss am 9. März bestätigt werden muss.

Ecotel Aktie jetzt kaufen?

Für Anleger, die die Aktie bereits besitzen, war der Dividendenvorschlag sicherlich sehr schön. Doch sollte man die Ecotel-Aktie jetzt nur wegen der Dividende kaufen? Da es sich um eine einmalige Sonderdividende handelt, bietet sich das nur aufgrund der Dividende nicht an. Vermutlich werden jetzt aber mehr Anleger auf Ecotel aufmerksam und hoffen vielleicht auf dauerhaft höhere Dividende. Wenn dieser Effekt den Gewinnmitnahme-Effekt der bisherigen Anleger überwiegt, könnte die Aktie durchaus steigen. Allerdings dürfte das Papier nach der Ausschüttung der Dividende ja auch sehr stark durch den Dividendenabschlag verlieren. Ein eindeutiger Rat kann an dieser Stelle daher nicht gegeben werden. Anleger beobachten das Papier und halten etwaige Einsätze gering.

