Edwards Lifesciences Corporation

Unternehmensprofil

Edwards Lifesciences Corp. basiert auf Technologien, die sich auf die Behandlung struktureller Herzerkrankungen von schwerkranken Patienten konzentriert. Das Unternehmen beschreibt sich als Pionier in der Entwicklung und Vermarktung von Herzklappentherapien und ist der weltweit führende Hersteller von Herzklappensystemen. Es verwendet Reparaturmaterial, um erkrankte oder defekte Herzklappen von Patienten zu ersetzen oder zu reparieren. Er ist auch ein weltweit führender Anbieter von hämodynamischen Systemen, mit denen Herz-Kreislauf-Funktionen der Patienten im Krankenhaus überwacht werden. Kardiovaskuläre Erkrankungen sind laut Unternehmen die Nummer eins der Todesursachen in der Welt und einer der größten Kostentreiber im Gesundheitswesen. Patienten im Krankenhaus, darunter Hochrisiko-Patienten im Operationssaal oder auf Intensivstationen, sind Kandidaten, die ihre Herzfunktionen oder Füllstände von Notfallprodukten von Edwards Lifesciences überwachen lassen, heißt es weiter.

Offizielle Webseite: https://www.edwards.com