Evolution AB (publ)

Unternehmensprofil

Die Evolution AB entwickelt und produziert Inhalte für Online-Casinos auf B2B-Basis. Diese Inhalte können nur über die Schnittstelle eines Betreibers abgespielt werden, der wichtige Aspekte des Spielerlebnisses hinzufügt, z. B. die Authentifizierung des Spielers, die Verwaltung des Spielerkontos und die Benutzeroberfläche. Die Spielbetreiber vermarkten und bieten die Produkte dann ihren Endnutzern an. Zu den Kunden von Evolution gehören die meisten der größten Online-Spielbetreiber in Europa und Nordamerika sowie eine wachsende Zahl von Spielbanken, die begonnen haben, Spiele online anzubieten.

Offizielle Webseite: https://www.evolution.com