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Evolution AB (publ)

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WKN A2PK19
ISIN SE0012673267
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 2,23 2,10 2,12 2,21 1,80
    Nettogewinn (Mrd) 1,08 1,03 1,06 1,24 1,07
    Gewinn/Aktie 6,04 5,33 5,24 5,94 5,01
    Dividende/Aktie 3,06 2,70 - 2,80 2,65
    Rendite (%) 4,62 4,07 - 3,77 2,45
    KGV 10,82 12,33 11,13 12,52 21,55
    KUV 5,26 6,04 5,63 6,94 12,82

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Evolution AB entwickelt und produziert Inhalte für Online-Casinos auf B2B-Basis. Diese Inhalte können nur über die Schnittstelle eines Betreibers abgespielt werden, der wichtige Aspekte des Spielerlebnisses hinzufügt, z. B. die Authentifizierung des Spielers, die Verwaltung des Spielerkontos und die Benutzeroberfläche. Die Spielbetreiber vermarkten und bieten die Produkte dann ihren Endnutzern an. Zu den Kunden von Evolution gehören die meisten der größten Online-Spielbetreiber in Europa und Nordamerika sowie eine wachsende Zahl von Spielbanken, die begonnen haben, Spiele online anzubieten.

    Offizielle Webseite: https://www.evolution.com

    Aktionärsverteilung