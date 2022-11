Wachstumswerte hat es in den letzten Monaten kräftig zugesetzt. Doch nun sind einige dieser Growth-Aktien teilweise zu attraktiven Value-Bewertungen zu haben. Ist es an der Zeit zuzuschlagen? Von Johann Werther

Wachstum ist das, was uns an der Börse alle reicher macht. Doch Wachstum um jeden Preis war es auch, was die Börsen erst in die Hybris und nun in den Crash führte. Doch nun sind viele Unternehmen in ihrer Bewertung deutlich abgesunken und gerade Firmen mit Wachstumspotenzial traf die Krise hart.

Aber jetzt, da die Multiples zurückgehen, ist es möglicherweise an der Zeit, eine beinahe schon historische Einstiegschance zu nutzen. Dafür müssen es noch nicht einmal die hochspekulativen unprofitablen Techtitel sein, sondern auch bereits profitable Werte mit solidem Geschäftsmodell, die aber inzwischen günstiger als Value Aktien sind und trotzdem noch Wachstum versprechen. Hier sind fünf Kandidaten, die man sich dabei einmal genauer anschauen sollte:

Moderna-Aktie

Als Erstes wäre hier Moderna zu nennen. Der Konzern hat durch seinen Covid-Impfstoff Milliarden an Geldern gescheffelt und hat auch ansonsten ein profitables Geschäft. Mit einem KGV von sechs ist die Aktie keinesfalls teuer.

Dazu kommt, dass Moderna im Dezember Daten zu ihrer Krebsstudie veröffentlicht und als das Datum bekannt wurde, ausgerechnet, der Pharmariese Merck seine Beteiligungsoptionen an Moderna aktiviert hat.

Qualcomm-Aktie

Zwar nicht so spannend wie die Heilung von Krebs, dafür aber mit besseren Erfolgsaussichten, ist das Geschäftsmodell von Qualcomm. Der amerikanische Chip-Hersteller baut nämlich nicht nur Halbleiter, sondern auch Kommunikationstechnik auf der ganzen Welt.

Dabei dürfte in diesem Markt noch einiges an Wachstum stecken, was bei der Bewertung mit einem KGV von 11 für die Qualcomm-Aktie schon den einen oder anderen Anleger in den Fingern jucken dürfte.

Evolution Gaming

Ebenfalls aus dem Technologie- und Softwarebereich kommt das schwedische Unternehmen Evolution Gaming. Dieses ist aber keinesfalls in einem ESG-konformen Geschäftsbereich tätig.



Evolution baut nämlich Spielesoftware für Onlinecasinos und hat sich endlich von seiner hohen Bewertung (dreistelliges KGV) verabschiedet. Im Jahr 2023 dürfte die Firma sogar zum ersten Mal ein Gewinnbewertung von unter 20 haben, bei zweistelligen Wachstumsraten.

BAE Systems-Aktie

Doch noch mehr Wachstum dürfte aktuell in der Rüstungsindustrie warten. Doch auch wenn alle Länder aktuell aufrüsten, sollten Anleger eventuell das politische Risiko für diese Unternehmen in Deutschland meiden.

Eine gute Alternative ist der sechstgrößte Waffenhersteller der Welt, BAE Systems, aus Großbritannien. Hier dürften in den nächsten Jahren noch einige Aufträge aus der westlichen Welt folgen, während das Unternehmen nur mit KGV 17 bewertet ist.

TSMC-Aktie

Ein anderer spannender Sektor ist der Chip Bereich. Hochleistungschips werden immer wichtiger und könnten sich durch eine immer weiter steigende Nachfrage sogar etwas von der Konjunktur abkoppeln.

In diesem Zuge könnten sich Investoren einmal TSMC, ihre Wachstumsaussichten im Markt und die günstige Bewertung mit KGV 14 anschauen. Auch Warren Buffett hat hier kürzlich investiert.