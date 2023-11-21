Unternehmensprofil

Die Fortum Oyj ist eine internationale Energie-Gruppe, die durch den Zusammenschluss von Imatran Voima Oy und Neste Oyj entstanden ist. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen Öl- und Gasförderung, Raffinerie und Verkauf von Erdöl, Transmission und Verkauf von Energie und Wärme, Betrieb und Instandhaltung von Kraftwerken, Entwicklung und Bau von Kraftwerken und Wärmeerzeugungswerken und damit verbundene Beratungsdienstleistungen, Entwicklung von Transmissions- und Verteilungssystemen, Produktion und Verkauf von Chemikalien. Im Laufe des Jahres 2020 hat die Gesellschaft ihre Beteiligung an der Uniper SE von 49,99 auf rund 76 Prozent erhöht. Damit wurde Uniper erstmals als separates Berichtssegment konsolidiert.

Offizielle Webseite: https://www.fortum.com