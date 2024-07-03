Unternehmensprofil

Die Francotyp-Postalia Holding AG (FP-Konzern) ist die Obergesellschaft einer Unternehmensgruppe, die weltweit als Dienstleister für den Postausgangsmarkt agiert. Im Zuge der Liberalisierung der Postmärkte hat sich der FP-Konzern von einem Hersteller von Frankiermaschinen zu einem Multi-Channel-Anbieter entwickelt. Dabei bilden die Herstellung und der Vertrieb von Frankier- und Kuvertiermaschinen das Herzstück des Geschäfts. Mit neuen Diensten wie Konsolidierung von Ausgangspost, elektronischen Hybridmaillösungen und vollelektronischen Lösungen (De-Mail) hat der Konzern sein Leistungsspektrum erweitert und deckt nun die gesamte Wertschöpfungskette im Postausgangsmarkt ab. Der Konzern ist in vielen Industrieländern mit eigenen Niederlassungen präsent und besitzt nach eigenen Angaben bei Frankiermaschinen einen weltweiten Marktanteil von rund 10%. Das Geschäft ist in die Segmente "Produktion", "Vertrieb Deutschland", "Vertrieb international" sowie "Zentrale Funktionen" unterteilt.

Offizielle Webseite: https://www.fp-francotyp.com