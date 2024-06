Wir haben 15 deutsche Aktien mit sehr niedrigen KGVs und gleichzeitig sehr hohen Dividenden gefunden. Welche Dividendenrenditen Anleger sich jetzt sichern sollten und welche von diesen Aktien zusätzlich noch stark im Kurs zulegen können.

Diese deutschen Aktien haben hohe Dividenden und niedrige KGVs

In dieser Tabelle sehen Anleger nun die 15 Aktien aus dem Prime-Standard der Deutschen Börse in Frankfurt, die das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aufweisen und zeitgleich eine hohe Dividendenrendite bieten. So schaffte es mit Volkswagen ein alter Verdächtiger auf die Liste. Die Volkswagen-Aktie hat ein KGV von 3,4 und eine Dividendenrendite von 7,31 Prozent. Dennoch schaffte es die Aktie immer noch nicht, in einen schönen Aufwärtstrend überzugehen. Anleger bleiben hier sehr vorsichtig und beobachten die Lage weiterhin. Im Chart ist die Volkswagen-Aktie nämlich wieder unter alle wichtigen Gleitenden Durchschnitte gefallen.

Deswegen sollten Anleger sich lieber folgende deutschen Aktien anschauen:

Schnäppchen-Chance bei diesen unterbewerteten deutschen Aktien

Noch deutlich besser im Chart sieht die ProCredit-Aktie aus. Auch wenn das Papier zuletzt unter die 50-Tage-Linie korrigierte, so ist der Aufwärtstrend solange intakt, wie die Aktie über der 200-Tage-Linie bleibt. BÖRSE ONLINE rät hier weiterhin zum Kauf mit einem Kursziel von 13,00 Euro und einem Stoppkurs bei 5,40 Euro. Das KGV der ProCredit-Aktie liegt bei 4,1 für 2025 und die Dividendenrendite beträgt 6,90 Prozent.

In einem sehr schönen Aufwärtstrend befinden sich derweil die Aktien von Multitude. Multitude SE (bis Juni 2021 Ferratum Oyj) bietet kleine, unkonsolidierte Konsumentenkredite mit kurzen Laufzeiten an, die in der Regel in wenigen Minuten genehmigt werden können. Deren Abwicklung erfolgt ausschließlich über Smartphone und / oder Internet. Dabei notiert das Papier schön über der 50-Tage-Linie und ist mit einem KGV von 4,9 und einer Dividendenrendite von 5,05 Prozent zudem attraktiv bewertet. BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der Multitude-Aktie mit einem Kursziel von 11,00 Euro und einem Stoppkurs bei 4,20 Euro.

Die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite aus dem Prime Standard und eines niedrigen KGVs ist die Knaus Tabbert-Aktie. Die Dividende liegt bei 7,36 Prozent und das KGV bei XX. Im Chart sieht das Papier derweil angeschlagen aus, weswegen Anleger aus charttechnischer Sicht vorsichtig sein sollten. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät dennoch zum Kauf der Knaus Tabbert-Aktie mit einem Kursziel von 55 Euro.

