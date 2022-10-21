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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Fujitsu

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WKN 855182
ISIN JP3818000006
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in JPY)

    2024e 2023e
    Umsatz (Mrd) 3.798,05 -
    Nettogewinn (Mrd) - -
    Gewinn/Aktie - -
    Dividende/Aktie 26,00 24,00
    Rendite (%) - -
    KGV - -
    KUV - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Fujitsu Ltd. sieht sich im Bereich IT-Dienstleistungen als Nummer eins in Japan und weltweit in einer führenden Position. Aus dem breiten Angebotsspektrum werden Service-, Hardware- und universelle Lösungen hervorgehoben, die sich auf verschiebende Sektoren verteilen. Dazu zählen Lösungen, die von einer nachhaltigen Produktion über Zahlungs- und Supply Chain-Lösungen bis hin zur Cloud-Integration und Sicherheit reichen.

    Offizielle Webseite: https://www.fujitsu.com

    Aktionärsverteilung