Fujitsu
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H T
WKN 855182
ISIN JP3818000006
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Fujitsu
Kennzahlen (in JPY)
|2024e
|2023e
|Umsatz (Mrd)
|3.798,05
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|Nettogewinn (Mrd)
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|Gewinn/Aktie
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|Dividende/Aktie
|26,00
|24,00
|Rendite (%)
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|KUV
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KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Fujitsu Ltd. sieht sich im Bereich IT-Dienstleistungen als Nummer eins in Japan und weltweit in einer führenden Position. Aus dem breiten Angebotsspektrum werden Service-, Hardware- und universelle Lösungen hervorgehoben, die sich auf verschiebende Sektoren verteilen. Dazu zählen Lösungen, die von einer nachhaltigen Produktion über Zahlungs- und Supply Chain-Lösungen bis hin zur Cloud-Integration und Sicherheit reichen.
Offizielle Webseite: https://www.fujitsu.com