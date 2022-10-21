Unternehmensprofil

Die Fujitsu Ltd. sieht sich im Bereich IT-Dienstleistungen als Nummer eins in Japan und weltweit in einer führenden Position. Aus dem breiten Angebotsspektrum werden Service-, Hardware- und universelle Lösungen hervorgehoben, die sich auf verschiebende Sektoren verteilen. Dazu zählen Lösungen, die von einer nachhaltigen Produktion über Zahlungs- und Supply Chain-Lösungen bis hin zur Cloud-Integration und Sicherheit reichen.

Offizielle Webseite: https://www.fujitsu.com