Goldman Sachs Group, Inc. FRN 05/PERP
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H T
WKN A0ESR7
ISIN US38143Y6656
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Goldman Sachs Group, Inc. FRN 05/PERP
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|73,58
|72,13
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|21,71
|21,47
|17,18
|14,28
|8,52
|Gewinn/Aktie
|-
|-
|51,95
|41,07
|23,05
|Dividende/Aktie
|-
|-
|14,00
|11,50
|10,50
|Rendite (%)
|2,04
|1,87
|1,59
|2,01
|2,72
|KGV
|13,81
|14,38
|16,92
|13,94
|16,74
|KUV
|4,07
|4,28
|4,57
|3,36
|2,70