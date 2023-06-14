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Goldman Sachs Group, Inc. FRN 05/PERP

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WKN A0ESR7
ISIN US38143Y6656
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 73,58 72,13 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 21,71 21,47 17,18 14,28 8,52
    Gewinn/Aktie - - 51,95 41,07 23,05
    Dividende/Aktie - - 14,00 11,50 10,50
    Rendite (%) 2,04 1,87 1,59 2,01 2,72
    KGV 13,81 14,38 16,92 13,94 16,74
    KUV 4,07 4,28 4,57 3,36 2,70

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende