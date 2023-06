Die Transformation der Energiewirtschaft ist in vollem Gange und die Investmentbank Goldman Sachs hat fünf „Dekarbonisierungs-Enabler“ identifiziert und sie mit “Kaufen” eingestuft. Sollten Anleger hier zuschlagen?

Dass Dekarbonisierung ein Trendthema der kommenden Jahre sein wird, ist allgemein bekannt. Doch nun hat Goldman Sachs fünf Aktien zum Kauf empfohlen, die bei den Analysten des Geldhauses als „Dekarbonisierungs-Enabler“ gelten und die besonders profitieren könnten.

Goldman Sachs: Kaufen Sie diese fünf Dekarbonisierungsaktien

Dabei ging das Team um den Goldman Sachs Analysten Carly Davenport von massiven Investitionsausgaben in den kommenden Jahren aus, welche vor allem diesen Titel zusätzliches Kurspotenzial verleihen könnten:

NextEra Energy (KGV 23 / Dividendenrendite 2,5 Prozent)

Erster Wert ist dabei der große erneuerbare Energien Anbieter NextEra Energy. Laut Goldman ist das Unternehmen wegen seines “robusten Wachstumsprofils der erneuerbaren Energien, den konstruktiven Regulierungs- und Ausführungsaussichten bei FPL und der attraktiven Bewertung” interessant.

Southern (KGV 13 / Dividendenrendite 2,1 Prozent)

Bei Southern hingegen sieht Goldman Sachs die Chance, dass das Unternehmen vor allem wegen seiner Atomkraftwerke in den kommenden Jahren wichtig sein könnte. Anders als Deutschland setzt die USA nämlich zum Übergang zu regenerativen Energien auf Atomstrom.

American Electric Power (KGV 16 / Dividendenrendite 3,9 Prozent)

Chancen sehen die Analysten aber auch bei American Electric Power, einem großen privaten Versorger in den Vereinigten Staaten. Dieser will laut seinem Fünfjahresplan seinen Energiemix zu 60 Prozent auf grünen Strom umstellen. Daher ist der Wert laut Goldman wegen der Chancen rund um die Veränderung innerhalb des Unternehmens interessant.

Xcel Energy (KGV 19 / Dividendenrendite 3,2 Prozent)

Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch bei Xcel Energy. Diese wollen nicht nur den Energiemix weiter auf Grün umstellen, sondern könnten auch davon profitieren, dass im mittleren Westen, dem Hauptmarkt des Unternehmens, immer mehr Haushalte von Gasheizungen auf Wärmepumpen wechseln.

Sempra (KGV 16 / Dividendenrendite 3,2 Prozent)

Gas ist auch das Thema bei Sempra, die Beteiligungen an Energieversorgern in Texas halten und zudem am Bau von LGN Terminals beteiligt sind. Die Transformation der Energiewirtschaft dürfte noch einige Änderungen in der Infrastruktur zur Folge haben, wovon Sempra laut Goldman Sachs profitieren könnte.

