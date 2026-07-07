Infineon Technologies
Aktuelle Nachrichten zu Infineon Technologies
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|19,17
|16,21
|14,66
|14,96
|16,31
|Nettogewinn (Mrd)
|3,55
|2,29
|1,02
|1,30
|3,14
|Gewinn/Aktie
|3,19
|1,56
|0,77
|0,98
|2,38
|Dividende/Aktie
|0,43
|0,41
|0,35
|0,35
|0,35
|Rendite (%)
|0,69
|0,62
|1,06
|1,11
|1,11
|KGV
|22,82
|35,51
|43,06
|32,07
|13,21
|KUV
|4,22
|5,01
|2,94
|2,73
|2,51
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Infineon Technologies AG entwirft, entwickelt, fertigt und vermarktet eine breite Palette von Halbleiterprodukten und kompletten Systemlösungen für ausgewählte Anwendungsbereiche. Das Produktspektrum umfasst Standardkomponenten, kundenspezifische Teil- oder Komplettlösungen und spezifische Bauelemente für Analog-, Digital- und Mixed-Signal-Anwendungen. Dabei unterscheidet Infineon die vier operativen Segmente "Automotive" (Halbleiterprodukte für die Automobilindustrie), "Industrial Power Control" (Halbleiterprodukte für die Wandlung elektrischer Energie), "Power Management & Multimarket" (i.W. Halbleiter für Stromversorgungen, mobile Endgeräte, Mobilfunkinfrastruktur) und "Digital Security Solutions" (halbleiterbasierte Sicherheitsprodukte). Infineon produziert in Europa, Asien und Nordamerika. Seit der Übernahme der US-Firma Cypress Semiconductor Corp. im April 2020 gehört Infineon nach eigenen Angaben zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.
Offizielle Webseite: https://www.infineon.com