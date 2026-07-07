Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Infineon Technologies

%
H T
WKN 936207
ISIN US45662N1037
Börse -
Stand -
Infineon Technologies Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Infineon Technologies

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Infineon Technologies

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 19,17 16,21 14,66 14,96 16,31
    Nettogewinn (Mrd) 3,55 2,29 1,02 1,30 3,14
    Gewinn/Aktie 3,19 1,56 0,77 0,98 2,38
    Dividende/Aktie 0,43 0,41 0,35 0,35 0,35
    Rendite (%) 0,69 0,62 1,06 1,11 1,11
    KGV 22,82 35,51 43,06 32,07 13,21
    KUV 4,22 5,01 2,94 2,73 2,51

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Infineon Technologies AG entwirft, entwickelt, fertigt und vermarktet eine breite Palette von Halbleiterprodukten und kompletten Systemlösungen für ausgewählte Anwendungsbereiche. Das Produktspektrum umfasst Standardkomponenten, kundenspezifische Teil- oder Komplettlösungen und spezifische Bauelemente für Analog-, Digital- und Mixed-Signal-Anwendungen. Dabei unterscheidet Infineon die vier operativen Segmente "Automotive" (Halbleiterprodukte für die Automobilindustrie), "Industrial Power Control" (Halbleiterprodukte für die Wandlung elektrischer Energie), "Power Management & Multimarket" (i.W. Halbleiter für Stromversorgungen, mobile Endgeräte, Mobilfunkinfrastruktur) und "Digital Security Solutions" (halbleiterbasierte Sicherheitsprodukte). Infineon produziert in Europa, Asien und Nordamerika. Seit der Übernahme der US-Firma Cypress Semiconductor Corp. im April 2020 gehört Infineon nach eigenen Angaben zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.

    Offizielle Webseite: https://www.infineon.com

    Aktionärsverteilung