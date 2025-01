Der Tech-Boom an den Börsen ist weiterhin ungebrochen. Davon profitieren auch einige Chip-Aktien wie ASML oder Infineon. Mit einem möglichen Kurswachstum von bis zu 49 Prozent können die Aktien für Ihr Portfolio jetzt eine sinnvolle Ergänzung sein.



Die Halbleiter-Technologie bleibt auch im Jahr 2025 eine treibende Kraft hinter der digitalen Revolution. Laut der Plattform „Statista“ soll der Umsatz der Branche im Jahr 2025 bei etwa 640 Milliarden Euro liegen und bis zum Jahr 2029 jährlich um fast neun Prozent auf schließlich 893 Milliarden Euro anwachsen. Für langfristige Anleger kann sich daher auch jetzt noch ein Investment in bestimmte Chip-Aktien lohnen, bei denen ein zweistelliges Kurswachstum möglich ist.



ASML-Aktie ein Comeback-Kandidat

Ein heißer Tipp für das eigene Depot bleibt weiter die Aktie von ASML. Vor allem, weil der Chip-Zulieferer aufgrund eines Kursrutsches in Folge einer überraschenden Prognosesenkung jetzt noch günstiger zu haben ist. Von der Börsenschwäche sollten sich Anleger aber nicht verunsichern lassen. Das Unternehmen hält beim Umsatz bis 2030 mit 44 bis 60 Milliarden Euro an seinen mittelfristigen Planvorgaben fest, nachdem im Oktober des letzten Jahres der Ausblick für 2025 noch auf 30 bis 35 Milliarden Euro gesenkt wurde. Von den Tiefstständen an der Börse bei etwas über 600 Euro hat sich die Aktie schon wieder erholt. Springt der Titel jetzt über den Widerstand bei um die 750 Euro, kann sich die Erholung fortsetzen.



Und der Wert des Unternehmens für die Branche hat sich so oder so nichts geändert. Die Maschinen auf Basis des Belichtungsverfahrens mit extrem ultraviolettem Licht (EUV) sind weiter der Trumpf des Konzerns. Hier ist ASML Marktführer. Laut Daten der Plattform „MarketScreener“ trauen Analysten der Aktie noch ein Wachstum von über 40 Prozent in der Spitze zu.



Jefferies rät zum Kauf der Infineon-Aktie

Ebenfalls im Rampenlicht steht die Aktie des deutschen Unternehmens Infineon. Das Analysehaus Jefferies beließ jüngst das Kursziel für den Titel bei 48 Euro und rät weiter zum Kauf der Aktie. Die Münchener könnten mit ihren Leistungshalbleiterbauelementen einen wichtigen Beitrag zu Reichweitenverlängerern leisten, die in Zukunft den Absatz von E-Autos ankurbeln dürften. Im besten Fall sehen Analysten bei der Aktie noch ein Upside von um die 49 Prozent.



Diversifiziert in Chip-Aktien investieren

Anleger müssen sich aber nicht für eine Aktie entscheiden. Sowohl ASML als auch Infineon finden Sie im Chip Power Index von BÖRSE ONLINE, in dem insgesamt 15 Papiere aus dem Wachstumssektor vertreten sind. So profitieren Sie von dem Halbleiter-Trend, auch wenn eine Aktie mal schwächelt.