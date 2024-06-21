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Investor AB

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WKN A3CMTG
ISIN SE0015811963
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in SEK)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 68,51 68,14 64,83 63,20 59,64
    Nettogewinn (Mrd) - - 157,34 113,17 126,82
    Gewinn/Aktie 26,99 48,45 51,42 37,00 41,48
    Dividende/Aktie 6,70 6,00 5,60 5,20 4,80
    Rendite (%) 1,58 1,49 1,70 1,78 2,07
    KGV - - 6,39 7,90 5,58
    KUV - - 6,32 5,76 4,84

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    INVESTOR AB ist eine Investmentgesellschaft mit signifikanten Minderheits- oder auch Mehrheitsbeteiligungen an international tätigen Nordeuropäischen Unternehmen. INVESTOR AB unterstützt ihre Beteiligungsgesellschaften aktiv, auch in deren Gremien, und setzt dabei ihre industrielle Erfahrung, ihr Kontaktnetzwerk und ihre Finanzkraft gezielt ein. Die wichtigsten Beteiligungen im Jahr 2020 waren Atlas Copco (87 Mrd. SEK), ABB (61 Mrd. SEK), AstraZeneca (43 Mrd. SEK), SEB (Wert der Anteile 39 Mrd. SEK), Epiroc (31 Mrd. SEK) und Ericsson (26 Mrd. SEK).

    Offizielle Webseite: https://www.investorab.com

    Aktionärsverteilung