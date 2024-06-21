Unternehmensprofil

INVESTOR AB ist eine Investmentgesellschaft mit signifikanten Minderheits- oder auch Mehrheitsbeteiligungen an international tätigen Nordeuropäischen Unternehmen. INVESTOR AB unterstützt ihre Beteiligungsgesellschaften aktiv, auch in deren Gremien, und setzt dabei ihre industrielle Erfahrung, ihr Kontaktnetzwerk und ihre Finanzkraft gezielt ein. Die wichtigsten Beteiligungen im Jahr 2020 waren Atlas Copco (87 Mrd. SEK), ABB (61 Mrd. SEK), AstraZeneca (43 Mrd. SEK), SEB (Wert der Anteile 39 Mrd. SEK), Epiroc (31 Mrd. SEK) und Ericsson (26 Mrd. SEK).

Offizielle Webseite: https://www.investorab.com