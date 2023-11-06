Johnson Matthey
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WKN A2ABB6
ISIN GB00BZ4BQC70
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Johnson Matthey
dpa-AFX News zu Johnson Matthey
Kennzahlen (in GBP)
|2028e
|2027e
|2026
|2025
|2024
|Umsatz (Mrd)
|2,68
|2,64
|12,57
|11,67
|12,84
|Nettogewinn (Mrd)
|0,27
|0,25
|-0,09
|0,37
|0,11
|Gewinn/Aktie
|1,97
|2,62
|-0,57
|2,12
|0,59
|Dividende/Aktie
|0,76
|0,73
|0,77
|0,77
|0,77
|Rendite (%)
|3,81
|3,65
|4,06
|5,82
|4,30
|KGV
|10,35
|12,85
|-
|6,25
|30,53
|KUV
|1,08
|1,21
|0,25
|0,19
|0,26