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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Johnson Matthey

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WKN A2ABB6
ISIN GB00BZ4BQC70
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in GBP)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 2,68 2,64 12,57 11,67 12,84
    Nettogewinn (Mrd) 0,27 0,25 -0,09 0,37 0,11
    Gewinn/Aktie 1,97 2,62 -0,57 2,12 0,59
    Dividende/Aktie 0,76 0,73 0,77 0,77 0,77
    Rendite (%) 3,81 3,65 4,06 5,82 4,30
    KGV 10,35 12,85 - 6,25 30,53
    KUV 1,08 1,21 0,25 0,19 0,26

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende