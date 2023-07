Diese Chemie-Aktien aus Europa und den USA bieten gleichzeitig hohe Dividenden und niedrige KGVs. Zum Teil sind KGVs von 8 möglich und die Dividendenrendite gehen bei diesen Aktien bis zu 13,47 Prozent. Welche Chemie-Aktien jetzt ein Schnäppchen sind. In Zusammenarbeit mit Roland Frank.

Zuletzt war die Chemie-Branche arg gebeutelt. Denn aufgrund des Wirtschaftsabschwungs und hoher Energiekosten gingen die Gewinne flöten. Die Folge waren Gewinnwarnungen und abstürzende Aktienkurse. Doch nun sind die schlechten Nachrichten bekannt und erste Aktien scheinen im Chart zu drehen. Welche Chemie-Aktien jetzt Schnäppchen sind:

Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei diesen Chemie-Aktien

Wir haben den Stoxx Europe 600 und den S&P 500 nach den Chemie-Aktien mit dem niedrigsten KGV für 2024 durchsucht. Zusätzlich mussten die Aktien eine Dividendenrendite von mehr als 3,00 Prozent aufweisen. Und so schaffte es die Solvay-Aktie auf Rang 1 der günstigsten Chemie-Aktien nach KGV. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,0 und einer Dividendenrendite von 3,98 Prozent ist der belgische Chemie-Konzern welcher unter Anderem Polymer-Verbindungen herstellt günstig bewertet. Die Solvay-Aktie befindet sich zudem in einem Aufwärtstrend.

Auf Rang 2 schaffte es Lyondellbasell. Der niederländischen Konzern zählt zu den weltweit fünf größten Chemie-Konzernen und kann mit einem niedrigen KGV von 8,6 für 2024 und einer Dividendenrendite von 5,56 Prozent überzeugen. Allerdings hat die Lyondellbasell-Aktie noch keinen eindeutigen Trend ausgeformt, sodass Anleger dieser Situation erstmal beoachten. Und diese Chemie-Aktien bieten sogar bis zu 13,5 Prozent Dividendenrendite:

Bis zu 13,47 Prozent Dividendenrendite mit Chemie-Aktien

Die höchste Dividendenrendite bietet dabei OCI mit 13,47 Prozent für das kommende Jahr. Dabei ist das KGV von 14,8 nicht mehr klassisch günstig, aber in Kombination mit der Dividende sicherlich nicht schlecht. Dabei ist OCI ein Chemie- und Düngemittel-Unternehmen aus den Niederlanden. Zuletzt befand sich die OCI-Aktie in einem Abwärtstrend, versucht sich aktuell aber an einer Bodenbildung. Anleger beobachten diesen Wert.

Eine ebenfalls hohe Dividende bietet Yara International. Das norwegische Unternehmen bietet Produkte für eine nachhaltige Landwirtschaft an und bietet aktuell 9,91 Prozent Dividendenrendite. Das KGV liegt mit 10,6 im Rahmen. Zuletzt zog die Yara-Aktie ordentlich an, nachdem sie zuvor lange gefallen war.

Und interessant ist auch: Mit BASF, Lanxess, Brenntag, Evonik, Wacker Chemie und K+S befinden sich sechs deutsche Unternehmen unter den günstigsten Chemie-Aktien der Welt.

