Unternehmensprofil

Die Jost AG ist seit über dreißig Jahren als Börse für die Vermittlung von Steuerkanzleien und Wirtschaftsprüfer in Deutschland und Österreich tätig, vermittelt entsprechendes Fachpersonal und unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen bei deren Nachfolgeregelung mit entsprechenden Beratungsleistungen. Neben dem Bereich "Kanzleibörse" bietet Jost Seminare für Steuerberater, unterschiedliche Beratungsleistungen (Notfallplan, Nachfolgeberatung) für Kanzleiinhaber und Wirtschaftsmediation an. Zudem werden im Bereich Personalvermittlung Steuerberater, Wirtschaftsprüfer sowie Fachpersonal vermittelt, auf Wunsch mit der Option auf späteren Beteiligungserwerb oder Übernahme. Aufgrund der stark zugenommenen Wechselbereitschaft von Beschäftigten hat Jost seit 2014 den Bereich Personalvermittlung als eigene Marke "Jost - Ihr Personalvermittler" vorangetrieben.

Offizielle Webseite: https://www.jost-ag.com