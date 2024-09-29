Unternehmensprofil

Die JOST-Werke SE bezeichnet sich als ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitskritischen Komponenten und Systeme für Nutzfahrzeuge, die unter den Marken JOST, Rockinger, TRIDEC, Edbro und Quicke vertrieben werden. Für die beiden Geschäftsbereiche Transport und Agriculture fertigt der Konzern Produkte, die nach drei Systemen unterteilt sind. Vehicle Interface legt den Fokus auf Produkte, die für den Betrieb einer Nutzfahrzeugkombination aus Truck und Trailer benötigt werden (u.a. Sattelkupplungen und Stützwinden). Handling Solutions sind mit der Containertechnik befasst. Manoeuvering entwickelt und produziert Achsen für Sattelzugmaschinen, Sattelauflieger und Anhänger sowie Zwangslenkungssysteme. Bei Vehicle-Interface-Systemen sieht sich Jost als Weltmarktführer. Mit einem globalen Vertriebsnetz und Produktionsstätten in über 20 Ländern auf fünf Kontinenten hat JOST direkten Zugang zu allen großen Herstellern von Nutzfahrzeugen sowie zu allen relevanten Endkunden.

Offizielle Webseite: https://www.jost-world.com