Der SDAX kam zuletzt etwas stärker unter die Räder als der DAX. Dennoch befinden sich einige sehr gute und aktuell auch sehr starke deutsche Aktien in dem Index. Wir schauen, welche Werte momentan Stärke beweisen und wie hoch die potenziellen Kurschancen bei den riskanten Kandidaten sind. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Auf der Sicht von einem Jahr verlor der SDAX gegenüber dem DAX mehr als 15 Prozent Rendite. Dennoch befinden sich auch unter den deutschen Nebenwerten spannende Aktien. Wir haben den Index und seine 70 Aktien nach dem 52-Wochen-Hoch und dem 52-Wochen-Tief durchsucht und dabei sehr sichere und momentumstarke deutsche Aktien, aber auch sehr riskante Papiere mit hohen Kurspotenzialen gefunden:

Starke deutsche Aktien

SDAX

Diese erste Hälfte der SDAX-Aktien zeigt diejenigen Aktien, die am nächsten an ihrem 52-Wochen-Hoch notieren. Bedeutet: Diese Werte zeigen aktuell Stärke und Anleger können sie sich genauer ansehen. So notiert etwa Grenke genau am 52-Wochen-Hoch und ist sehr weit vom 52-Wochen-Tief entfernt. Dahinter kommt Wacker Neuson mit ähnlichen Werten. Insgesamt ist zu sehen, dass viele SDAX-Aktien sehr nah an ihrem 52-Wochen-Hoch notieren und somit Stärke beweisen. Und auch der gesamte SDAX-Index ist lediglich 8,32 Prozent vom Hoch entfernt und konnte das 52-Wochen-Tief sogar bereits um 33,76 Prozent hinter sich lassen.

Insgesamt kann man sagen: Aktien, die nahe ihres 52-Wochen-Hochs notieren und dabei noch möglichst weit weg von ihrem 52-Wochen-Tief sind, zeichnen sich durch ein gutes Momentum und Stärke aus. Momentan können diese Aktien als sicherer angesehen werden. Wie hoch das Kurspotenzial bei diesen Werten nahe an der Spitze aber ist, kann man nicht genau sagen.

Doch einige deutsche Aktien waren zuletzt auch sehr stark unter die Räder gekommen und bieten jetzt theoretisch hohe Kursziele:

Bis zu 276 Prozent Kurspotenzial mit deutschen Aktien

Kurspotenzial

Mit diesen Aktien würden Anleger auf Werte setzen, die theoretisch noch viel Luft nach oben haben. Obwohl man dies nur alleine vom 52-Wochen-Hoch nicht vollständig ableiten kann. Wichtig dafür sind die weitere fundamentale Bewertung, Einschätzungen der Analysten und die Geschäftsmodelle. Doch die Liste gibt einen Überblick über aktuell starke und eher schwache deutsche Aktien aus dem MDAX. Doch dabei bieten sich auch einige interessante Kurspotenziale:

So ist die Varta-Aktie mittlerweile 276,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt und nur 14 Prozent vom 52-Wochen-Tief. Die Varta-Aktie zeigt eindeutig Schwäche und ist allenfalls etwas für Zocker. Doch auch bei Hypoport sieht es nicht viel besser aus. Der Finanzdienstleister kam kräftig unter die Räder und ist nun noch 150 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Ähnlich sieht es auch bei Verbio, Secunet und Grand City Properties aus. Anleger sind bei allen diesen Werten äußerst vorsichtig.

