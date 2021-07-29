Jupiter Fund Management PLC
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H T
WKN A1C0S3
ISIN GB00B53P2009
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Jupiter Fund Management PLC
Kennzahlen (in GBP)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|464,71
|451,27
|431,00
|364,10
|368,80
|Nettogewinn (Mio)
|85,96
|80,02
|100,40
|65,20
|-12,90
|Gewinn/Aktie
|0,15
|0,12
|0,19
|0,13
|-0,03
|Dividende/Aktie
|0,08
|0,07
|0,10
|0,05
|0,10
|Rendite (%)
|5,29
|4,41
|6,37
|6,38
|10,49
|KGV
|10,16
|11,47
|8,26
|6,77
|-
|KUV
|1,88
|2,03
|1,95
|1,19
|1,38