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Jupiter Fund Management PLC

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WKN A1C0S3
ISIN GB00B53P2009
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in GBP)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 464,71 451,27 431,00 364,10 368,80
    Nettogewinn (Mio) 85,96 80,02 100,40 65,20 -12,90
    Gewinn/Aktie 0,15 0,12 0,19 0,13 -0,03
    Dividende/Aktie 0,08 0,07 0,10 0,05 0,10
    Rendite (%) 5,29 4,41 6,37 6,38 10,49
    KGV 10,16 11,47 8,26 6,77 -
    KUV 1,88 2,03 1,95 1,19 1,38

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende