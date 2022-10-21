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Keyence Corp

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WKN 874827
ISIN JP3236200006
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in JPY)

    2024e 2023e
    Umsatz (Mrd) 969,02 916,93
    Nettogewinn (Mrd) - -
    Gewinn/Aktie - -
    Dividende/Aktie 307,14 -
    Rendite (%) - -
    KGV - -
    KUV - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Keyence Corp. bezeichnet sich als Weltmarktführer in der Entwicklung von Automatisierungs- und Qualitätssicherungslösungen. Das Produktangebot umfasst insbesondere Sensoren, Messsysteme, Lasermarkierer, Mikroskope und Bildverarbeitungssysteme. Zusätzlich zu den Produkten wird eine umfassende Palette an Dienstleistungen angeboten.

    Offizielle Webseite: https://www.keyence.co.jp

    Aktionärsverteilung