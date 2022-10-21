Keyence Corp
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H T
WKN 874827
ISIN JP3236200006
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Keyence Corp
Kennzahlen (in JPY)
|2024e
|2023e
|Umsatz (Mrd)
|969,02
|916,93
|Nettogewinn (Mrd)
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|Gewinn/Aktie
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|Dividende/Aktie
|307,14
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|Rendite (%)
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|KGV
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|KUV
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KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Keyence Corp. bezeichnet sich als Weltmarktführer in der Entwicklung von Automatisierungs- und Qualitätssicherungslösungen. Das Produktangebot umfasst insbesondere Sensoren, Messsysteme, Lasermarkierer, Mikroskope und Bildverarbeitungssysteme. Zusätzlich zu den Produkten wird eine umfassende Palette an Dienstleistungen angeboten.
Offizielle Webseite: https://www.keyence.co.jp