Unternehmensprofil

Die Knorr-Bremse AG bezeichnet sich als weltweit führender Hersteller von Bremssystemen und Lieferant weiterer sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Das Segment Systeme für Schienenfahrzeuge stattet Nahverkehrsfahrzeuge wie U-Bahnen und Stadtbahnen sowie Güterwagen, Lokomotiven, Fernverkehrszüge und Hochgeschwindigkeitszüge mit Bremssystemen aus. Zudem werden Systeme für den intelligenten Zugang, die Klimatisierung und die Notenergieversorgung sowie Bahnsteigtüren und elektrische Traktionsausrüstung angeboten. Das Segment Systeme für Nutzfahrzeuge bietet Produkte für Lkw, Busse, Anhänger und Landmaschinen. Das Produktportfolio umfasst Bremssysteme und Fahrdynamiklösungen (Fahrerassistenz und automatisiertes Fahren, Bremssteuerung, Bremssystem, Lenk- und elektronische Niveauregelung, Energieversorgung) und Verteilersysteme (Luftkompressoren und Luftaufbereitung) sowie Produkte zur Kraftstoffeffizienz (Motorkomponenten und Getriebesubsysteme).

Offizielle Webseite: https://www.knorr-bremse.com