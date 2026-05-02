Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Knorr-Bremse

%
H T
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Börse -
Stand -
Knorr-Bremse Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Knorr-Bremse

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Knorr-Bremse

    dpa-AFX News zu Knorr-Bremse

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Knorr-Bremse

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 8,79 8,31 7,91 8,00 8,04
    Nettogewinn (Mrd) 0,87 0,75 0,57 0,48 0,58
    Gewinn/Aktie 5,34 4,42 3,31 2,76 3,43
    Dividende/Aktie 2,40 2,12 1,90 1,75 1,64
    Rendite (%) 2,32 2,01 2,00 2,51 2,79
    KGV 19,22 22,83 28,70 25,22 17,15
    KUV 1,90 2,03 1,94 1,40 1,18

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Knorr-Bremse AG bezeichnet sich als weltweit führender Hersteller von Bremssystemen und Lieferant weiterer sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Das Segment Systeme für Schienenfahrzeuge stattet Nahverkehrsfahrzeuge wie U-Bahnen und Stadtbahnen sowie Güterwagen, Lokomotiven, Fernverkehrszüge und Hochgeschwindigkeitszüge mit Bremssystemen aus. Zudem werden Systeme für den intelligenten Zugang, die Klimatisierung und die Notenergieversorgung sowie Bahnsteigtüren und elektrische Traktionsausrüstung angeboten. Das Segment Systeme für Nutzfahrzeuge bietet Produkte für Lkw, Busse, Anhänger und Landmaschinen. Das Produktportfolio umfasst Bremssysteme und Fahrdynamiklösungen (Fahrerassistenz und automatisiertes Fahren, Bremssteuerung, Bremssystem, Lenk- und elektronische Niveauregelung, Energieversorgung) und Verteilersysteme (Luftkompressoren und Luftaufbereitung) sowie Produkte zur Kraftstoffeffizienz (Motorkomponenten und Getriebesubsysteme).

    Offizielle Webseite: https://www.knorr-bremse.com

    Aktionärsverteilung