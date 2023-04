Der MDAX kam zuletzt etwas stärker unter die Räder als der DAX. Dennoch befinden sich einige sehr gute und aktuell auch sehr starke deutsche Aktien in dem Index. Wir schauen, welche Werte momentan Stärke beweisen und wie hoch die potenziellen Kurschancen sind. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Langfristig performt der Index der mittelgroßen deutschen Aktien besser als der DAX. Doch seit dem Beginn des Bärenmarktes Anfang 2022 konnte sich der DAX besser halten. Deswegen war es Zeit für uns, die 50 Aktien im MDAX genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir haben sie auf ihr 52-Wochen-Hoch und 52-Wochen-Tief untersucht und dabei sowohl aktuell starke Aktien, als auch solche mit viel theoretischem Kurspotenzial gefunden:

52-Wochen-Hoch und 52-Wochen-Tief beim MDAX

MDAX

In der obigen Liste sehen Anleger, dass der MDAX aktuell 15,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt ist und fast 28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief notiert. Dies ist eine stabile Ausgangslage.

Ein besseres Momentum haben aktuell aber beispielsweise Hugo Boss. Dies Aktien notieren ganz knapp unter dem 52-Wochen-Hoch und sind weit vom 52-Wochen-Tief entfernt. Dies bedeutet: Die Hugo Boss Aktie zeigt aktuell Stärke und ist sehr robust.

Gleiches gilt für Teamviewer. Die Aktie ist wie Telefonica Deutschland, Hensoldt, Aixtron und Vantage Towers nur weniger als 5 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt, zeitgleich aber auch sehr weit vom 52-Wochen-Tief. Mit diesen Aktien würden Anleger auf stabile Werte setzen, die aber vielleicht nicht mehr so viel Luft nach oben haben. Obwohl man dies nur alleine vom 52-Wochen-Hoch nicht vollständig ableiten kann. Wichtig dafür sind die weitere fundamentale Bewertung, Einschätzungen der Analysten und die Geschäftsmodelle. Doch die Liste gibt einen Überblick über aktuell starke und eher schwache deutsche Aktien aus dem MDAX. Doch dabei bieten sich auch einige interessante Kurspotenziale:

Bis zu 330 Prozent Kurspotenzial mit deutschen Aktien

Denn schaut man ans andere Ende der Tabelle, so sieht man die aktuell schwächeren MDAX-Aktien. Dazu gehören zweifelsohne die Immobilienwerte LEG, TAG Immobilien oder auch Aroundtown, welche alle mehr als 100 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt sind. Geht man davon aus, dass diese Aktien bereits mal so hoch standen und zu diesem Niveau zurückkehren könnten, dann bedeuten dies hohe Kurspotenziale. Allerdings raten wir davon ab, nur allein wegen dieser einen Kennzahl in diese Aktien zu investieren und auf solch hohe Kurschancen zu setzen. Theoretisch sind sie da, doch es gibt ja auch immer einen Grund, warum diese Aktien so abgestürzt sind und nun auch nur knapp über dem 52-Wochen-Tief notieren. Etwas mehr Stärke unter den Verlierern zeigt immerhin TAG, welche sich bereits wieder um 28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt haben.

Allerdings gibt es auch ein paar vielversprechende Aktien: Denn auch KION Group zeigt mit einem Abstand von 82 Prozent vom Tief aktuell wieder Stärke und könnte noch 77 Prozent Kurspotenzial bieten. Ebenfalls besser sieht es bei Aurubis oder Nordex aus, welche ebenfalls über 60 Prozent bereits zulegen konnten und noch 42, bzw. 36 Prozent Kurspotenzial bieten können.

