Lincoln National
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H T
WKN 859406
ISIN US5341871094
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Lincoln National
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|20,43
|19,72
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|1,65
|1,55
|1,18
|3,28
|-0,75
|Gewinn/Aktie
|8,08
|9,93
|5,94
|18,66
|-4,92
|Dividende/Aktie
|1,84
|1,80
|1,80
|1,80
|1,80
|Rendite (%)
|4,03
|3,95
|4,04
|5,68
|6,67
|KGV
|5,40
|5,85
|7,50
|1,70
|-
|KUV
|0,43
|0,46
|-
|-
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KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Lincoln National Corp. (LNC) agiert als Holding, deren Tochtergesellschaften in den Bereichen Mehrfachversicherung und Altersvorsorge tätig sind. Dazu gehören im Wesentlichen Vermögensschutz-, Spar- und Rentenprodukte und -Lösungen wie Indexed- und variable Annuity-Produkte, Lebensversicherungen, Risikolebensversicherungen, betriebliche Vorsorgeprodukte und -Dienstleistungen sowie Gruppenlebens-, Berufsunfähigkeits- und Zahnversicherungen. LNC organisiert seine Produkte und Dienstleistungen in den Segmenten Annuities, Retirement Plan Services, Life Insurance und Group Protection.
Offizielle Webseite: https://www.lfg.com