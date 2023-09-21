Unternehmensprofil

Die Lincoln National Corp. (LNC) agiert als Holding, deren Tochtergesellschaften in den Bereichen Mehrfachversicherung und Altersvorsorge tätig sind. Dazu gehören im Wesentlichen Vermögensschutz-, Spar- und Rentenprodukte und -Lösungen wie Indexed- und variable Annuity-Produkte, Lebensversicherungen, Risikolebensversicherungen, betriebliche Vorsorgeprodukte und -Dienstleistungen sowie Gruppenlebens-, Berufsunfähigkeits- und Zahnversicherungen. LNC organisiert seine Produkte und Dienstleistungen in den Segmenten Annuities, Retirement Plan Services, Life Insurance und Group Protection.

Offizielle Webseite: https://www.lfg.com