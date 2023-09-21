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Lincoln National

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WKN 859406
ISIN US5341871094
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 20,43 19,72 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 1,65 1,55 1,18 3,28 -0,75
    Gewinn/Aktie 8,08 9,93 5,94 18,66 -4,92
    Dividende/Aktie 1,84 1,80 1,80 1,80 1,80
    Rendite (%) 4,03 3,95 4,04 5,68 6,67
    KGV 5,40 5,85 7,50 1,70 -
    KUV 0,43 0,46 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Lincoln National Corp. (LNC) agiert als Holding, deren Tochtergesellschaften in den Bereichen Mehrfachversicherung und Altersvorsorge tätig sind. Dazu gehören im Wesentlichen Vermögensschutz-, Spar- und Rentenprodukte und -Lösungen wie Indexed- und variable Annuity-Produkte, Lebensversicherungen, Risikolebensversicherungen, betriebliche Vorsorgeprodukte und -Dienstleistungen sowie Gruppenlebens-, Berufsunfähigkeits- und Zahnversicherungen. LNC organisiert seine Produkte und Dienstleistungen in den Segmenten Annuities, Retirement Plan Services, Life Insurance und Group Protection.

    Offizielle Webseite: https://www.lfg.com

    Aktionärsverteilung