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Marks Spencer Group

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WKN 534418
ISIN GB0031274896
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in GBP)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 19,78 18,72 17,27 13,82 13,04
    Nettogewinn (Mrd) 0,74 0,69 0,24 0,29 0,43
    Gewinn/Aktie 0,33 0,30 0,13 0,15 0,25
    Dividende/Aktie 0,08 0,07 0,04 0,03 -
    Rendite (%) 2,00 1,67 1,17 0,85 -
    KGV 11,49 12,33 25,67 24,29 10,78
    KUV 0,43 0,46 0,39 0,52 0,41

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Marks & Spencer Group PLC (M&S) ist ein führender britischer Einzelhändler. Das Sortiment ist auf Eigenmarken konzentriert, die ein günstiges Preis-Leistungs-Segment adressieren. Es umfasst vor allem die Bereiche Lebensmittel, Mode sowie Haushalt & Schönheit. Darüber hinaus werden Bank- und sonstige Dienstleistungen angeboten. M&S betreibt mehr als 1.000 Filialen in Großbritannien und rund 400 weltweit. Über die Lieferkette, zu der neben den Filialen auch Support-Center und Läger gehören, werden fast 30 Millionen Kunden bedient.

    Offizielle Webseite: https://www.marksandspencer.com

    Aktionärsverteilung