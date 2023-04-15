Marks Spencer Group
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WKN 534418
ISIN GB0031274896
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Marks Spencer Group
dpa-AFX News zu Marks Spencer Group
Kennzahlen (in GBP)
|2028e
|2027e
|2026
|2025
|2024
|Umsatz (Mrd)
|19,78
|18,72
|17,27
|13,82
|13,04
|Nettogewinn (Mrd)
|0,74
|0,69
|0,24
|0,29
|0,43
|Gewinn/Aktie
|0,33
|0,30
|0,13
|0,15
|0,25
|Dividende/Aktie
|0,08
|0,07
|0,04
|0,03
|-
|Rendite (%)
|2,00
|1,67
|1,17
|0,85
|-
|KGV
|11,49
|12,33
|25,67
|24,29
|10,78
|KUV
|0,43
|0,46
|0,39
|0,52
|0,41
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Marks & Spencer Group PLC (M&S) ist ein führender britischer Einzelhändler. Das Sortiment ist auf Eigenmarken konzentriert, die ein günstiges Preis-Leistungs-Segment adressieren. Es umfasst vor allem die Bereiche Lebensmittel, Mode sowie Haushalt & Schönheit. Darüber hinaus werden Bank- und sonstige Dienstleistungen angeboten. M&S betreibt mehr als 1.000 Filialen in Großbritannien und rund 400 weltweit. Über die Lieferkette, zu der neben den Filialen auch Support-Center und Läger gehören, werden fast 30 Millionen Kunden bedient.
Offizielle Webseite: https://www.marksandspencer.com