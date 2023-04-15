Unternehmensprofil

Die Marks & Spencer Group PLC (M&S) ist ein führender britischer Einzelhändler. Das Sortiment ist auf Eigenmarken konzentriert, die ein günstiges Preis-Leistungs-Segment adressieren. Es umfasst vor allem die Bereiche Lebensmittel, Mode sowie Haushalt & Schönheit. Darüber hinaus werden Bank- und sonstige Dienstleistungen angeboten. M&S betreibt mehr als 1.000 Filialen in Großbritannien und rund 400 weltweit. Über die Lieferkette, zu der neben den Filialen auch Support-Center und Läger gehören, werden fast 30 Millionen Kunden bedient.

Offizielle Webseite: https://www.marksandspencer.com