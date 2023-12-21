Unternehmensprofil

Die Masterflex SE (zuvor Masterflex AG) entwickelt und produziert aus High-Tech-Spezialkunststoffen Verbindungs- und Schlauchsysteme für industrielle Anwendungen. Die Produkte werden sowohl im Maschinenbau, in der Luftfahrt- und Automobilindustrie als auch bei der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln und pharmazeutischen Produkten wie auch in der Medizintechnik eingesetzt. Masterflex entwickelt, produziert und verarbeitet schwerpunktmäßig den Werkstoff Polyurethan (PUR) und andere Spezialkunststoffe zu "High-Tech-Schlauchsystemen" (HTS). 2005 kamen die Segmente "Mobile Office Systeme" (MOS) und "Advanced Material Design" (AMD) hinzu. Im Segment "Mobility" (MOB) waren die Aktivitäten auf dem Gebiet Brennstoffzellentechnologie um im Segment "MZT" die Medizintechnik zusammengefasst. Im Zuge einer umfassenden Neuausrichtung fokussiert sich der Konzern seit 2008 auf das Segment "HTS" und trennte sich sukzessive von den Bereichen "MOS", "MZT", "AMD" und "MOB".

Offizielle Webseite: https://www.masterflexgroup.com