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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

MAX Automation

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WKN A2DA58
ISIN DE000A2DA588
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 371,37 340,10 350,97 367,37 398,78
    Nettogewinn (Mio) 4,80 -0,90 -4,45 60,54 15,18
    Gewinn/Aktie 0,17 0,02 -0,11 1,47 0,37
    Dividende/Aktie 0,05 - - 1,10 -
    Rendite (%) 1,45 - - 18,46 -
    KGV 28,83 - - 4,05 15,30
    KUV 0,37 0,46 0,46 0,67 0,59

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die MAX Automation SE ist die Holdinggesellschaft einer international agierenden Unternehmensgruppe, die sich auf die beiden Segmente "Umwelttechnik" und "Industrieautomation" fokussiert hat. Die Mutter übernimmt dabei die unternehmerische Führung der Gruppe, entwickelt mittelständische Automatisierungspezialisten weiter und positioniert die Töchter mit Mehrwert am Markt. Im Segment "Industrieautomation" umfasst das Leistungsspektrum dabei technologisch hochwertige Produkte und Services für den auftragsbezogenen Sondermaschinenbau sowie für Standardanlagen. Das Segment "Industrieautomation" besteht aus der NSM Magnettechnik-Gruppe, der ELWEMA Automotive GmbH, der IWM Automation-Gruppe, der Mess- und Regeltechnik Jücker GmbH, der bdtronic-Gruppe, der MA micro automation GmbH, der Rohwedder acro Assembly GmbH, der iNDAT Robotics GmbH sowie der AIM-Micro Systems GmbH. Das Segment "Umwelttechnik" bilden die MAX-Gruppe mit der Vecoplan-Gruppe.

    Offizielle Webseite: https://www.maxautomation.com

    Aktionärsverteilung