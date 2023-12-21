Unternehmensprofil

Die MAX Automation SE ist die Holdinggesellschaft einer international agierenden Unternehmensgruppe, die sich auf die beiden Segmente "Umwelttechnik" und "Industrieautomation" fokussiert hat. Die Mutter übernimmt dabei die unternehmerische Führung der Gruppe, entwickelt mittelständische Automatisierungspezialisten weiter und positioniert die Töchter mit Mehrwert am Markt. Im Segment "Industrieautomation" umfasst das Leistungsspektrum dabei technologisch hochwertige Produkte und Services für den auftragsbezogenen Sondermaschinenbau sowie für Standardanlagen. Das Segment "Industrieautomation" besteht aus der NSM Magnettechnik-Gruppe, der ELWEMA Automotive GmbH, der IWM Automation-Gruppe, der Mess- und Regeltechnik Jücker GmbH, der bdtronic-Gruppe, der MA micro automation GmbH, der Rohwedder acro Assembly GmbH, der iNDAT Robotics GmbH sowie der AIM-Micro Systems GmbH. Das Segment "Umwelttechnik" bilden die MAX-Gruppe mit der Vecoplan-Gruppe.

Offizielle Webseite: https://www.maxautomation.com