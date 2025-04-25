Unternehmensprofil

McKesson Corp. ist aktiv in den Bereichen Pharmazeutika, medizinische Versorgung und medizinische Informationstechnologie. Dabei bietet das Segment Distribution Solutions Spezialpharma-Lösungen für Biotech- und Pharmahersteller sowie Management- und Geschäftslösungen, Technologien und klinische Unterstützung für Spezialpraxen. Über sein großes Netzwerk von Vertriebszentren stellt das Unternehmen zudem die medizinisch-chirurgische Versorgung, Ausrüstung und Logistik sicher. Darüber hinaus richtet sich McKesson an Apotheken und bietet diesen Beratung und Outsourcing. Das Segment Distribution Solutions umfasst auch den internationalen Pharmahandel der Celesio AG, die im Februar 2014 mehrheitlich erworben wurde. Das Segment Technology Solutions liefert Management-Software-Lösungen für den Klinikbetrieb und die Patientenversorgung sowie andere Dienste, einschließlich Remote-Hosting und Managed Services für Betreibe im Gesundheitswesen.

Offizielle Webseite: https://www.mckesson.com