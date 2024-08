Die Volatilität an den Börsen ist zurück. Bei Anlegern gefragt sind jetzt Aktien, die wenig schwanken, die dabei aber dennoch steigen können. Wir haben 30 Aktien gefunden, die beides bieten. Darunter auch einige sehr bekannte Namen. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Es war das drittgrößte Ereignis der vergangenen 20 Jahre an der Börse: Der Volatilitätsindex (VIX) auf den S&P 500 sprang auf einen rekordverdächtigen Wert von 65. Höher war das Unsicherheitsbarometer nur in der Finanzkrise 2008 und im Corona-Crash 2020 gestiegen. Ansonsten war es der dritthöchste Wert der vergangenen Jahrzehnte. Auch wenn sich der VIX wieder etwas beruhigt hat, sollten Anleger jetzt auch auf schwankungsärmere Aktien setzen. Und das sind aktuell die besten:

Diese 15 Europa-Aktien schwanken wenig und steigen schön

Europa-Aktien mit wenig Vola

Aus dem Europa-Index Stoxx Europe 600 sind dies die schwankungsärmsten Aktien der vergangenen 90 Tage. Wie beim ersten Wert Virgin Money kann das aber auch an Sondersituationen wie etwa einer Übernahme liegen.

Eine Aktie, die Anleger sich anschauen sollten, ist die Swisscom-Aktie. Diese hat soeben einen Boden gebildet und befindet sich sowohl über der 50-Tage-Linie, als auch der 200-Tage-Linie. Zudem weist sie aktuell wenig Volatilität auf und ist mit einem KGV von 16 und einer Dividendenrendite von über 4 Prozent auch recht gut bewertet.

Ebenfalls interessant ist jetzt die Lebensmittel-Aktie von Danone. Denn der Wer aus Frankreich surft bereits seit einer geraumen Weile auf der 200-Tage-Linie nach oben, weist in den vergangenen 90 Tagen eine geringe Volatilität auf und BÖRSE ONLINE rät mit einem Kursziel von 70 Euro zum Kauf. Zudem ist die Danone-Aktie mit einem KGV von 17,5 und einer Dividendenrendite von 3,5 Prozent ebenfalls attraktiv bewertet.

Übrigens finden Anleger mit Beiersdorf und der deutschen Telekom ebenfalls zwei sehr interessante deutsche Aktien in der Liste. Doch welche US-Aktien eignen sich jetzt zum Kauf?

Diese Aktien bringen Ruhe in den Börsen-Sturm: US-Aktien mit wenig Volatilität

US-Aktien mit wenig Vola

So sehen Anleger hier noch die 15 Aktien aus dem S&P 500, die die geringste Schwankungsbreite in den vergangenen 90 Tagen aufgezeigt haben. Darunter sind auch natürlich sehr bekannte Werte.

Schauen wir uns dazu zuerst die Berkshire Hathaway-Aktie an. Diese war zwar wegen der Unruhen am Markt auch leicht gefallen, konnte aber sofort Unterstützung auf der 50-Tage-Linie finden. Der Aufwärtstrend der Warren Buffett-Aktie sieht dabei weiterhin sehr stark aus und Anleger können weiter einsteigen. Die Volatilität ist mit einem Wert von 14,81 erwartungsgemäß niedrig. Und auch BÖRSE ONLINE rät weiterhin zum Kauf mit einem Kursziel von 450 Euro.

Ebenfalls sehr stark sieht die Aktie von Colgate-Palmolive aus. Das Papier des Konsum- und Haushaltsartikelherstellers zieht wie an der Schnur gezogen nach oben und erfreut Anleger. Dadurch schwankte die Aktie zuletzt wenig und auch in einer Krisen-Zeit an der Börse dürfte das Papier für Stabilität im Portfolio sorgen. Mit einem KGV von 29 und einer Dividendenrendite von 1,93 Prozent ist die Colgate-Palmolive-Aktie nach dem Anstieg damit auch noch nicht zu teuer.

Anleger sehen also: Trotz unruhiger Zeiten an der Börse gibt es Aktien, die durch wenig Volatilität Ruhe ins Depot bringen und dabei zeitgleich dennoch steigen können.

