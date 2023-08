Weiß er etwas, das wir nicht wissen? Bei drei Aktien machte die Börsen-Legende Warren Buffett kurzen Prozess und schmiss sie allesamt aus dem Portfolio

Seit Warren Buffett in den 60er Jahren die Zügel bei Berkshire Hathaway übernommen hat, erzielte er Renditen, von denen der Gesamtmarkt nur träumen kann. In vielen Kreisen gilt er als bester Anleger der Welt, wenn es um Aktien geht. Fans verfolgen daher stets gebannt, auf welche Aktien das Orakel von Omaha in seinem Portfolio aktuell setzt.

Zum Glück ist das relativ einfach möglich: Denn Vermögensverwalter mit einem Anlagevolumen von mindestens 100 Millionen Dollar sind gegenüber der amerikanischen Börsenaufsicht verpflichtet, mit dem Formular 13F jedes Quartal offenzulegen, welche Investitionen sie im Quartal getätigt haben. Zugegeben: Es bietet immer nur einen Einblick über das abgeschlossene Quartal. Der aktuelle Einblick in Warren Buffetts Portfolio zeigt also nur den Stand zum 30. Juni 2023. Dennoch dient es als hervorragende Inspiration für Anleger um zu sehen, auf welche Unternehmen, Branchen und Co. der jeweilige Anleger gerade setzt, ob er eher optimistisch oder pessimistisch ist und was er gerade vom Markt hält.

Diese drei Aktien schmiss Warren Buffett aus dem Portfolio

Und der jüngste Einblick offenbart: Warren Buffett trennte sich von drei Aktien gänzlich. So verkaufte er seine Aktien der Beratung Marsh & McLennan Companies, des Gesundheitsunternehmens McKessen sowie Aktien des Energieunternehmens Vitesse Energy. Bei allen drei hat sich der Verkauf wohl gelohnt: Ihre Aktien liegen seit Jahresbeginn zweistellig im Plus. Sie nahmen jedoch auch zuvor nur einen geringen Teil in Buffetts Portfolio ein. Überraschend ist der Verkauf von Vitesse, da Buffett das Unternehmen erst im Quartal neu gekauft hatte. Die Position bei McKesson hatte er bereits im ersten Quartal reduziert.

Absoluter Buffett Favorit bleibt wie schon seit Jahren die Apple-Aktie. Unverändert nimmt sie auch im zweiten Quartal einen Anteil von über 46 Prozent im Berkshire Heathaway Portfolio ein.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.

Der Vorstand der Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.