M&G PLC REGISTERED SHARES LS -,05

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M&G Plc

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WKN A2PSZW
ISIN GB00BKFB1C65
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in GBP)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 1,21 1,15 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 0,74 0,67 0,31 -0,35 0,31
    Gewinn/Aktie 0,30 0,26 0,13 -0,15 0,13
    Dividende/Aktie 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20
    Rendite (%) 6,05 5,86 7,16 10,27 8,86
    KGV 11,42 12,47 22,73 - 17,51
    KUV 6,98 7,21 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die M&G plc ist 2017 aus dem Zusammenschluss der Kredit- und Lebensversicherungsgesellschaft Prudential UK & Europe und Kapitalanlagegesellschaft M&G Investments hervorgegangen. Als einer der weltweit führenden Finanzdienstleister verwaltet der Konzern Geldanlagen sowohl für Privatpersonen als auch für große institutionelle Anleger, wie z. B. Pensionsfonds. Ende 2024 belief sich das verwaltete Vermögen auf 346 Mrd. GBP.

    Offizielle Webseite: https://www.mandg.com

    Aktionärsverteilung