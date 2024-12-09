M&G PLC REGISTERED SHARES LS -,05

Unternehmensprofil

Die M&G plc ist 2017 aus dem Zusammenschluss der Kredit- und Lebensversicherungsgesellschaft Prudential UK & Europe und Kapitalanlagegesellschaft M&G Investments hervorgegangen. Als einer der weltweit führenden Finanzdienstleister verwaltet der Konzern Geldanlagen sowohl für Privatpersonen als auch für große institutionelle Anleger, wie z. B. Pensionsfonds. Ende 2024 belief sich das verwaltete Vermögen auf 346 Mrd. GBP.

Offizielle Webseite: https://www.mandg.com