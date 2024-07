Am Donnerstag, 4. Juli wählt Großbritannien ein neues Unterhaus. Zeit für uns, sich die besten unterbewerteten Aktien Großbritanniens mit hohen Dividenden und niedrigen KGVs anzuschauen. Welche Aktien sich lohnen und wo es bis zu 9,91 Prozent Dividendenrendite gibt. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Auch wenn in Großbritannien in den letzten Jahren viel Unruhe herrschte und viel los war, so lohnten sich die Aktien von der Insel doch für Anleger. Und vor allem die sehr schönen und hohen Dividenden verzücken Anleger Depots. Am Donnerstag wird also gewählt und Anleger können darauf hoffen, dass stabile politische Verhältnisse die Aktien von der Insel noch stärker antreiben. Und diese Werte sind aktuell unterbewertet:

Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei Großbritannien-Aktien

Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei Aktien

Zur Wahl haben wir die Großbritannien Aktien nach denjenigen Papieren durchkämmt, die erstens ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aufweisen und die zweitens dazu eine hohe Dividendenrendite bieten. So hat das niedrigste KGV aktuell die Bank-Aktie von Standard Chartered mit einem Wert von 5,5. Dazu gesellt sich eine Dividendenrendite von 3,34 Prozent. Die Standard Chartered-Aktie befindet sich in einem Aufwärtstrend, auch wenn dieser zuletzt etwas volatiler verlief. Anleger können einsteigen, halten die Einsätze aber erstmal gering.

Die höchste Dividendenrendite bietet derweil die M&G-Aktie. Mit 9,91 Prozent steht der Finanzdienstleister der für Privatpersonen und Institutionelle Kunden Gelder verwaltet an der Spitze dieser Auswertung. Die M&G-Aktie wird aber nicht so viel gehandelt wie größere Papiere und kann daher volatiler sein. Anleger halten auch hier die Einsätze gering.

Doch auch diese Großbritannien-Aktien sind jetzt unterbewertet und bieten schöne Chancen:

Unterbewertete Großbritannien-Aktien mit Kurspotenzial

Spannend wird es dann nämlich zum Beispiel bei Imperial Brands. Die Tabak-Aktie weist ein KGV von günstigen 6,4 auf und hat eine hohe Dividendenrendite von 7,64 Prozent. Zudem ist die Imperial Brands-Aktie momentan in einem sehr schönen Aufwärtstrend, auf den Anleger aufspringen können.

Ebenfalls sehr gut unterwegs ist momentan die HSBC-Aktie. Die britische Bank befindet sich in einem sehr schönen Aufwärtstrend ist bietet mit einer Dividendenrendite von 9,21 Prozent sehr hohe Ausschüttungen. Dazu ist das KGV von 7,2 günstig. Anleger setzen auf eine Fortsetzung des Trends, achten aber bei der Wahl in Großbritannien und bei der Wahl in Frankreich darauf, dass Bank-Aktien nicht unter die Räder kommen. Glätten sich die Wogen, so dürfte sich die HSBC-Aktie als lukratives Investment erweisen.

Und lesen Sie passend dazu auch: 7,36 Prozent Dividendenrendite und KGV 3,4: Diese deutschen Schnäppchen-Aktien können jetzt gewinnen

oder: Unfassbar niedrige KGVs - Unterbewertete Europa-Aktien, die Anleger nicht verpassen dürfen