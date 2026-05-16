Mitsubishi Financial

Unternehmensprofil

Die Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. ist ein weltweit tätiger Finanzdienstleister. Die Retail & Digital Business Group ist auf das Privatkundengeschäft fokussiert. Das Commercial Banking & Wealth Management richtet sich an Firmen und Vermögensverwalter. Die Japanese Corporate & Investment Banking Business Group bietet japanischen Konzernen, die weltweit expandieren möchten, Kredite, Devisengeschäfte und umfassende Lösungen in den Geschäftsfeldern M&A und Immobilien. Die Aktivitäten der Asset Management & Investor Services Business Group umfassen die Vermögensverwaltung, Investor Services und die Altersvorsorge. Die Global Corporate & Investment Banking Business Group befasst sich mit entsprechenden Dienstleistungen für große globale Unternehmens- und Finanzinstitutionskunden. Die Global Commercial Banking Business Group bietet vor allem in Südostasien Finanzdienstleistungen für lokale KMU und Privatkunden an. Die Global Markets Business Group handelt Anleihen, Devisen und Aktien.

Offizielle Webseite: https://www.mufg.jp