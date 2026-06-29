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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Munich Re

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WKN 843002
ISIN DE0008430026
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 70,53 68,47 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 6,33 6,45 6,12 5,67 4,60
    Gewinn/Aktie 51,75 50,90 47,15 42,78 33,88
    Dividende/Aktie 27,54 25,62 24,00 20,00 15,00
    Rendite (%) 5,29 4,92 4,26 4,11 3,99
    KGV 10,03 10,15 11,94 11,38 11,10
    KUV 0,90 0,96 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Sie bietet ihren Kunden selbst bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019. Das Geschäft gründet auf einem einzigartigen Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität. Zudem treibt Munich Re die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche voran und erweitert dadurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Neben der Rückversicherung ist der Konzern vor allem über die ERGO Versicherungsgruppe AG in der Erst- und Gesundheitsversicherung tätig. Mit seinen mehr als 200 Tochtergesellschaften ist der Konzern weltweit aktiv. Einige Tausend Versicherungsgesellschaften verlassen sich auf die Leistungskraft der Gruppe.

    Offizielle Webseite: https://www.munichre.com

    Aktionärsverteilung